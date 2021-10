Wodór tak, ale zielony. Na razie w Polsce dominuje ten "brudny"

Uczestnicy sesji „Wodór - paliwo przyszłości” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zgodzili się, że gaz ten będzie głównym paliwem dla ludzkości. Podstawowe pytanie brzmi: kiedy? Obecnie bowiem przed wodorem jeszcze długa droga do wyparcia klasycznych paliw kopalnych.

Paneliści zauważyli także, że trzeba pamiętać, iż wodór wodorowi nie jest równy.- Dzisiejszy wodór w większości jest wodorem szarym (opartym na paliwach kopalnych). Jednak to się zmienia, a takie firmy jak nasza wciąż rozwijają technologie wodorowe – zaznacza Marcin Wasilewski, Vice President Process Automation, ABB Poland, Czech Republic, Hungary.– Faktycznie wodór szary nie jest dobrze postrzegany, choć według ekspertów przez dekadę w naszym kraju to on będzie odgrywał główną rolę. Wszystkie prace skupiają się na tym, aby na szeroką skalę i tanio produkować zielony wodór. Polska także powinna na tym się skupiać w większym stopniu – dodaje Magdalena Maj, kierownik Zespołu Energii i Klimatu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.Stąd też tak istotna jest współpraca biznesu i naukowców. Jak tłumaczy Agnieszka Marciniak, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, idealnym miejscem do współpracy są tzw. doliny wodorowe.– Dzięki temu możemy żenić biznes z nauką, w jednym miejscu mieć naukowców, ale i odbiorców rozwiązań – podkreśla Marciniak.Przypomnijmy, że wizja gospodarki opartej na wodorze jest coraz realniejsza. Przygotowana została Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. - swego rodzaju odpowiedź na zmiany zachodzące w europejskim i globalnym krajobrazie energetycznym.Sumując: wodór może odegrać istotną rolę w procesie dekarbonizacji, będącym obecnie centralną częścią globalnych i europejskich wysiłków w dziedzinie energii, koniecznym dla osiągnięcia celów Porozumienia paryskiego.