Współpraca nauki i biznesu. Razem będą szkolić specjalistów od wodoru

Grupa Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisały umowę ws. organizacji Akademii Wodorowej w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Mają się tam kształcić specjaliści dla zielonego przemysłu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Grupa Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny tworzą Akademię Wodorową w Szczecinie

"Grupa Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) podpisały umowę w zakresie organizacji i prowadzenia Akademii Wodorowej. Tym samym, Akademia powstająca w ramach powołanej pod koniec listopada 2022 r. Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, formalnie rozpoczęła swoją działalność. 7 marca ruszył nabór do pierwszej edycji programu" - poinformowała Grupa Azoty.

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, podkreślił cytowany w komunikacie, źe "posiadamy i rozwijamy (...) infrastrukturę badawczą, która umożliwia krajowym i zagranicznym podmiotom realizację badań i projektów badawczo-rozwojowych w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych". "Liczymy na to, że podpisana umowa będzie inicjowała ścisłą współpracę w zakresie kształcenia młodych i zdolnych ludzi, którzy będą w przyszłości odpowiedzialni za budowę polskiego, zielonego przemysłu" - dodał.

Ważne jest zacieśnienie współpracy biznesu z sektorem oświaty

Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc podkreślił natomiast, że ważne jest zacieśnienie współpracy biznesu z sektorem oświaty, nauki oraz szkolnictwa wyższego w obszarach technologii wodorowych. "Dlatego dziś Grupa Azoty razem z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym uruchamia Akademię Wodorową w Szczecinie, gdzie będziemy wspólnie budować kompetencje i profesjonalizować kadry dla tej nowej gałęzi europejskiej gospodarki" - powiedział Hinc, cytowany w komunikacie.

"Potencjał Grupy Azoty (...) w połączeniu z dorobkiem naukowym ZUT-u oraz różnorodnym doświadczeniem pozostałych sygnatariuszy ZDW, stanowią gwarancję powodzenia tej niezwykle ważnej misji, jaką jest budowa i rozwój gospodarki wodorowej w naszym województwie. Aby to było możliwe potrzebujemy wysoko wykwalifikowanej kadry, wyspecjalizowanej w innowacyjnych technologiach wodorowych, która będzie potrafiła je wykorzystać już w praktyce (...) - podkreślił prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, wiceprezes Grupy Azoty Mariusz Grab.

W komunikacie podano, że akademia skierowana jest do studentów i absolwentów studiów S1 i S2, na kierunkach technicznych lub rolniczych, którzy z ostatniego semestru kształcenia osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,0. lub w przypadku absolwentów, którzy ukończyli studia ze średnią 4.0 lub wyższą. Wskazano też, że kształcić się mogą także doktoranci szkoły doktorskiej, którzy są autorami lub współautorami co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie indeksowanym na liście Journal Citation Reports. Zaznaczono, że Akademia Wodorowa dedykowana jest dla osób, które w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego nie będą miały ukończonego 30. roku życia.

Zajęcia w Akademii Wodorowej będą prowadzić przede wszystkim specjaliści i eksperci związani z technologiami wodorowymi oraz pracownicy naukowi ZUT.

"Najlepsi studenci będą mogli przetestować w jednostkach badawczo-rozwojowych Grupy Azoty własne innowacyjne projekty wodorowe, opracowane podczas zajęć w Akademii. Warunkiem ubiegania się o staż w Grupie Azoty będzie uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie zajęć w ramach Akademii" - poinformowano.

Grupa Azoty m.in. zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych; wytwarza też melaminę, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.