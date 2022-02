Wybuch w zakładzie Nitroerg. Trwa akcja poszukiwacza pracowników

Trwa akcja poszukiwawcza dwóch pracowników zaginionych po wybuchu do jakiego doszło w wytwarzającym materiały wybuchowe zakładzie Nitroerg w Krupskim Młynie (Śląskie).

Do silnego wybuchu doszło w poniedziałek (14 lutego) późnym popołudniem w wytwarzającym materiały wybuchowe zakładzie Nitroerg w Krupskim Młynie.

Do eksplozji doszło podczas procesu technologicznego mieszania 800 kg nitrogliceryny. Doszczętnie zniszczony został jeden z budynków produkcyjnych, który utworzył rumowisko złożone z fragmentów zawalonej konstrukcji obiektu oraz jego wyposażenia.

"Około 17.15 na terenie zakładu w Krupskim Młynie doszło do detonacji w jednym z budynków okołoprodukcyjnych. Poszukiwane są dwie osoby" - powiedział rzecznik, nie precyzując o kogo chodzi, ani gdzie przebywali obaj pracownicy w chwili eksplozji.



Do eksplozji doszło podczas procesu technologicznego mieszania 800 kg nitrogliceryny - podała straż pożarna. Doszczętnie zniszczony został jeden z budynków produkcyjnych, który utworzył rumowisko złożone z fragmentów zawalonej konstrukcji obiektu oraz jego wyposażenia. Niewielkie ogniska pożaru po detonacji szybko ugaszono.



"W nocy podjęto działania w celu zabezpieczenia wydziału produkcji. Pozostajemy w kontakcie z rodzinami naszych poszukiwanych kolegów. Bądźmy myślami z ich najbliższymi, tym bardziej, że aktualnie szanse na znalezienie żywych osób wydają się niestety niewielkie" - podała firma.

Należący do Grupy KGHM Nitroerg to największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych oraz systemów inicjowania do użytku cywilnego.

Wybuch w zakładzie był słyszalny w odległości wielu kilometrów od fabryki. W akcji na miejscu wypadku biorą udział wszystkie służby ratownicze; na rannych czeka śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przyczyny i okoliczności wybuchu nie są na razie znane.

Zakład w Krupskim Młynie jest częścią spółki Nitroerg SA, w skład której wchodzi też fabryka w Bieruniu. Firma wytwarza m.in materiały wybuchowe emulsyjne, nitroglicerynowe i amonowo-saletrzane, nieelektryczne systemy inicjowania i zapalniki elektryczne.

W przeszłości w zakładach spółki dochodziło już do wypadków, także śmiertelnych. W styczniu ub. roku w wyniku eksplozji zginął 49-letni pracownik zakładu w Bieruniu.