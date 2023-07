Wyleciały w powietrze największe rosyjskie zakłady produkujące materiały wybuchowe

Sześć osób zginęło, a co najmniej dwie zostały ranne w wybuchu, do jakiego doszło 7 lipca w zakładach chemicznych Promsintez w Czapajewsku. Na razie nie ma informacji, jak doszło do eksplozji. Zakłady są największym dostawcą w Rosji przemysłowych materiałów wybuchowych.

Z informacji lokalnych mediów wynika, że do wybuchu doszło w południe czasu miejscowego.

- Podczas prac remontowych w jednym z warsztatów zakładów doszło do eksplozji. Wszystkie osiem osób znajdujących się w pobliżu doznało obrażeń. Po wejściu służb ratowniczych okazało się, że sześć nie daje oznak życia - podał lokalny portal.

Według innych źródeł doszło do wybuchu na wydziale chemii organicznej. Informacja o tym, gdzie doszło do eksplozji jest kluczową. Jeśli bowiem wydarzyła się na linii produkcyjnej, może mieć poważne konsekwencje. Zdjęcia opublikowane w portalach społecznościowych wskazują, że wybuch miał potężną siłę.

Zakład oficjalnie produkuje materiały wybuchowe, głównie na rzecz przemysłu. Specjalizuje się w materiałach strzelniczych dla górnictwa. Odpowiada za ponad 30 proc. rynku. Rynkowy udział firmy rośnie w segmencie najmocniejszych materiałów wybuchowych.

Zakłady mają ponad stuletnią historię. Zostały założone rozkazem Rady Wojskowej przy Ministerstwie Wojskowym Imperium Rosyjskiego w 1911 roku.

Początkowo wytwarzały materiały wybuchowe na rzecz wojska. W drugiej połowie ubiegłego wieku rozszerzyły asortyment na cywilne materiały wybuchowe, które są obecnie dominującym produktem. Co ciekawe zakłady znajdują się w Czapajewsku, ale to właśnie fabryka spowodowała powstanie miasta.

Od 1997 roku firma działa jako spółka akcyjna. W 1998 roku uruchomiono produkcję nitrobenzenu, który jest podstawą do produkcji aniliny, barwników i polimerów.

W 2003 roku przedsiębiorstwo jako pierwsze w Rosji opanowało produkcję nabojowych emulsyjnych materiałów wybuchowych. To obecnie najnowocześniejsze górnicze środki strzałowe.