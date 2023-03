Wyniki spółki Sebastiana Kulczyka nie ułatwią jej wyjścia z giełdy

Chcący opuścić Giełdę Papierów Wartościowych czołowy producent sody w Europie - Ciech - opublikował dane za ubiegły rok. Spółka zanotowała rekordowe wyniki. Jednak być może wszyscy, poza dominującym akcjonariuszem, będą się nimi cieszyć już po raz ostatni.

Trwa wezwanie na akcje Ciechu. Dominujący akcjonariusz, kontrolowana przez Kulczyk Investments Sebastiana Kulczyka spółka KI Chemistry, właściciel 51 proc. akcji Ciechu chce w miarę możliwości skupić akcje firmy i wyprowadzić je z giełdy. Świetne wyniki za ubiegły rok nie ułatwią tego. Kto chciałby pozbywać się akcji tak rentownej spółki?

Ciech świetnie potrafił wykorzystać sytuację rynkową

W 2022 roku Grupa Ciech wypracowała ponad 1,03 mld zł znormalizowanej EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją), oznaczało to wzrost rok do roku o 45 proc.

Przychody grupy wyniosły w tym okresie ponad 5,4 mld zł (plus 55 proc. rok do roku), zaś zysk netto wzrósł o 158 proc. rok do roku, osiągając poziom 565 mln zł.

Wyniki te oscylują w górnej granicy zrewidowanej w listopadzie ubiegłego roku prognozy spółki.

- Ubiegły rok pokazał, że można pracować w jeszcze bardziej wymagających warunkach niż dotychczas. Dzięki korzystnym zjawiskom na rynku i efektywnie przeprowadzonej transformacji całej grupy, wypracowaliśmy w ubiegłym roku rekordowe wyniki. Nasz biznes jest cykliczny, a w 2022 roku, dzięki szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu, optymalnie wykorzystaliśmy koniunkturę w branży sodowej. 2023 rok zapowiada się mniej optymistycznie, utrzymanie tego poziomu wyników będzie bardzo ambitnym zadaniem = mówi Dawid Jakubowicz, prezes chemicznego potentata.

Firmie sprzyjały rekordowe ceny najważniejszego produktu

Ciech to drugi co do wielkości producent sody w Europie. A właśnie w tym segmencie ceny osiągnęły szczytowy poziom w czwartym kwartale 2022 roku. Wciąż jeszcze w Europie utrzymywał się stabilny, wysoki popyt przy stałym poziomie podaży. Wzrost we wszystkich liniach produktowych poskutkował zwiększeniem przychodów segmentu o 75 proc. rok do roku.

Rosnące przychody z sody kalcynowanej (o 83 proc. rok do roku) były rezultatem proaktywnego podejścia do negocjacji, w tym efektywnego mechanizmu miesięcznych/kwartalnych aktualizacji cen w odpowiedzi na rosnące koszty. W efekcie wzrostu cen, podążających za sodą kalcynowaną, oraz przy utrzymującym się stabilnym popycie w kluczowych sektorach (przemysł farmaceutyczny, spożywczy i pasz dla zwierząt), Ciech zwiększył również o 57 proc. rok do roku przychody z sody oczyszczonej - produktu o wyższej marży.

W biznesie solnym sprzedaż wzrosła o 83 proc. rok do roku dzięki wyższym wolumenom sprzedaży produktów z polskiej i niemieckiej linii produkcyjnej oraz wprowadzonym w ciągu roku zmianom cennika.

Bardzo dobre wyniki także w pozostałych segmentach

Bardzo dobry rok, mimo wymagającego otoczenia rynkowego, zanotował biznes Agro. Przychody tego segmentu w ubiegłym roku wyniosły 559 mln zł. Rok 2022 w tym biznesie upłynął pod znakiem dobrej sprzedaży wysokomarżowych herbicydów, mimo osłabienia popytu rynkowego w reakcji na wzrost kosztów i zatowarowania dystrybutorów.

Pozwoliło to spółce Ciech Sarzyna osiągnąć dobry, 19 proc. wynik marży EBITDA (znormalizowanej), pomimo wzrostu kosztów i wymagającego rynku. W ostatnim kwartale 2022 roku sieć sprzedaży Halvetic działała już w pełni w 10 krajach. Aktualnie grupa Ciech jest obecna ze swoją ofertą środków ochrony roślin w blisko 50 krajach na całym świecie.

Biznes Pianki zachowuje bardzo dobrą pozycję na konkurencyjnym rynku. Przejściowy niedobór surowców pod koniec roku spowodował ograniczenie podaży i w konsekwencji wzrost cen pianek poliuretanowych. W biznesie Krzemiany firma osiągnęła pełne wykorzystanie i komercjalizację mocy produkcyjnych