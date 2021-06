Wytówrnia nawozów granulowanych w Puławach uruchomiona

Grupa Azoty Puławy uruchomiła wytwórnię nawozów granulowanych. Zakończona została jedna z największych inwestycji nawozowych ostatnich lat w Polsce. W skład nowej instalacji wchodzą - oprócz linii produkcyjnych - najnowocześniejsza w Polsce pakownia oraz hale sezonowania.

Także infrastruktura

- Wsparcie rolników w ich codziennej pracy to jeden z najważniejszych celów Grupy Azoty, dlatego nieustannie dbamy o rozwój naszych produktów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Mam tu na myśli opracowanie formuł produktów ograniczających emisyjność nawozów azotowych z jednej strony, a z drugiej poprawiających efektywność nawożenia. Uruchomiona dziś wytwórnia nawozów granulowanych to kolejny krok w kierunku dostarczania rolnikom najlepszych jakościowo produktów, odpowiadających na ich potrzeby - dodaje prezes Hinc.Poza instalacjami produkcyjnymi inwestycja obejmowała także budowę infrastruktury oraz obiektów logistycznych - przeznaczonych do rozładunku i przeróbki surowca, a także magazynu gotowych produktów i pakowni, w której zamontowano jedyne tego typu w Polsce w pełni automatyczne urządzenia do pakowania nawozów w kontenery elastyczne (typu BIG BAG).Maszyny te – pod nadzorem operatora – samoczynnie pobierają puste kontenery, napełniają je produktem, zabezpieczają opakowanie przed rozsypaniem, znakują i transportują ciągiem przenośników do punktu odbioru i ekspedycji. Wydajność dwóch pakowaczek to około 180 ton na godzinę (ok. 4300 t/dobę).- Zakład nawozów granulowanych to wkład naszej spółki i całej Grupy Azoty w rozwój nowoczesnego rolnictwa. Z dumą patrzę dziś na nowoczesne obiekty wytwórni, która powstała w Grupie Azoty Puławy. Jest to jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów azotowych w Europie. Produkcja spełnia zarówno wysokie standardy bezpieczeństwa i wymogów środowiskowych, jak również transportu wytworzonych produktów – dodaje Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.