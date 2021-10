Z tej fabryki pochodzi co trzeci szklany znicz w Polsce. Drożejące surowce dają się tu we znaki

Spółka Ciech Vitro to największy polski producent lampionów do zniczy, a z jej zakładu pochodzi co trzeci szklany lampion obecny na polskich cmentarzach. Rokrocznie kilkadziesiąt milionów lampionów tej firmy trafia na polskie cmentarze. Dla producenta coraz większym wyzwaniem są drożejące surowce.