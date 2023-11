ZA Puławy zmagają się z problemami technicznymi. Wstrzymały instalację

W związku z problemami technicznymi Zakłady Azotowe Puławy zatrzymały do remontu instalację Melamina II - poinformowała spółka w komunikacie.

"9 listopada 2023 roku w związku z problemami technicznymi została zatrzymana do remontu instalacja Melamina II. W konsekwencji, uwzględniając wcześniejsze ograniczenia dostosowujące wielkość produkcji do sytuacji rynkowej, obecnie w spółce nie jest prowadzona produkcja melaminy. Bieżące zamówienia zostaną zrealizowane ze stanów magazynowych" - napisano w komunikacie.

To nie jedyne problemy Grupy Azoty. Grupa zanotowała bardzo słaby kwartał. Strata spółki to efekt splotu kilku czynników. Wśród nich jest napływ do naszego kraju i do Unii Europejskiej taniego mocznika.

W III kwartale Grupa Kapitałowa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3,075 mld zł, a wynik EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) na poziomie minus 348 mln zł. W części to efekt złej sytuacji na rynku mocznika. Ten związek chemiczny wykorzystywany jest głównie jako nawóz. Może być dostarczany do gleby pod postacią białych granulek, jednak również jako roztwór.

Największym krajowym producentem mocznika jest Grupa Azoty. Sama spółka z Puław może produkować ponad 1,2 mln ton związku.

Problem w tym, że polski rynek zalewa także mocznik spoza Unii Europejskiej. Jak mówi wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski, widoczny jest wzrost podaży mocznika do Polski.