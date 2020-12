Żabka i Żywiec Zdrój będą zbierać butelki do recyklingu

Żabka Polska i Żywiec Zdrój rozpoczynają współpracę przy instalacji ekomatów, czyli automatów umożliwiających selektywną zbiórkę opakowań po napojach z plastiku i metalu. Pierwsze urządzenia staną jeszcze w 2020 r. przy wybranych sklepach Żabka w Poznaniu i Warszawie.

Klienci, którzy oddadzą plastikowe i metalowe opakowania po napojach do EKOmatów umieszczonych przy sklepach Żabka, mogą liczyć na dodatkowe punkty lojalnościowe w aplikacji żappka. Za każde wrzucone opakowanie otrzymają 10 żappsów.- Od początku roku systematycznie wprowadzamy na opakowaniach produktów marki własnej oznaczenia informujące, jak właściwie segregować zużyte opakowania. Dodatkowo 100 proc. opakowań wody i napojów marek własnych w Żabce stworzonych jest z materiału rPET. W naszych sklepach na warszawskiej Pradze, wspólnie z klientami i franczyzobiorcami, testujemy działanie gospodarki o obiegu zamkniętym dla marki własnej wody Od Nowa - mówi Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska.- W tym roku zbierzemy i przetworzymy taką samą ilość plastiku, jaką wprowadzamy na rynek. Jest to cenny surowiec, który w Żywiec Zdrój wykorzystujemy do produkcji kolejnych opakowań, domykając ich obieg. W naszej ofercie można znaleźć już trzy butelki w 100 proc. wykonane z tworzywa pochodzącego z recyklingu, jak również alternatywne opakowania: szklane butelki i puszki - mówi Frédéric Guichard, prezes Żywiec Zdrój.Współpraca Żabki i Żywiec Zdrój ma na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów w oparciu o gospodarkę o obiegu zamkniętym, która umożliwia tworzenie nowych opakowań z tych już istniejących i domykanie w ten sposób obiegu opakowań po napojach.Żabka Polska jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej blisko 6800 placówek prowadzonych przez 5000 franczyzobiorców pod marką Żabka.Żywiec Zdrój to producent wody butelkowanej oraz znaczący producent na rynku napojów bezalkoholowych.Firma Żywiec Zdrój powstała w 1992 roku na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Dziś zatrudnia ponad 600 pracowników w sześciu lokalizacjach w Polsce.Żywiec Zdrój jest częścią grupy Danone.