Zagospodarowane odpady i korzyść dla rolnictwa. Biostra komercjalizuje innowacyjną technologię

Dyrektywy unijne wymagają coraz większego przetwarzania różnego rodzaju odpadów. W 2020 roku do odzysku trafiło 59 proc., to wzrost o 9,1 proc., ale problemem pozostaje uciążliwe zagospodarowanie odpadów biologicznych. Biotechnologiczna spółka Biostra opracowała własną technologię ich przetwarzania na nawóz organiczny przeznaczony m.in dla rolników. - Odbiorcami mogliby być rolnicy i miejskie tereny zielone, które również potrzebują certyfikowanych polepszaczy glebowych - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Marcin Motyka, współzałożyciel i CEO Biostra.

Certyfikacja i komercjalizacja

Środek działa też w kierunku regenerowania zdegradowanych właściwości gleb, zwiększania retencji wody w glebie, co poprawia wzrost i gęstość systemu korzeniowego roślin. Ponadto, produkt zawiera potrzebne roślinom naturalne składniki pokarmowe, których działania zwiększają plony, ich jakość konsumpcyjną oraz technologiczną.- Odbiorcami mogliby być rolnicy i miejskie tereny zielone, które również potrzebują tego typu certyfikowanych polepszaczy glebowych na swoich terytoriach. Rozmawiamy nie tylko z małymi graczami na rynku, ale także z większymi firmami, które wykazują zainteresowanie tego typu produktem końcowym. Chcemy stworzyć szeroki rynek zbytu, gdyż rocznie będziemy w stanie produkować tysiące ton preparatu organicznego. Atutem jest to, że produkt końcowy nie generuje uciążliwego zapachu. Zapach jest przyjemny, a sezonowo - w grudniowym i styczniowym okresie przypomina woń pomarańczy.- Technologia została opracowana przez jednego z członków naszego zespołu. Zaczęliśmy ją dopracowywać i wdrażać dwa lata temu i dziś jesteśmy na etapie uruchamiania pierwszych instalacji.- Nie próbowaliśmy się o nie starać. Postanowiliśmy jak najwięcej zrobić we własnym zakresie, nie pojawiły się bowiem bariery, których nie bylibyśmy w stanie pokonać. Staraliśmy się, aby prace szły w jak najszybszym tempie. Granty niejednokrotnie wydłużają niektóre procesy. Zależy nam na przekonaniu podmiotów do naszej technologii i jej wdrożeniu w jak najliczniejszych lokalizacjach.Czytaj: Duży skok sprzedaży polskiej spółki biotechnologicznej BioMaxima - W swoim porfolio mamy również inne technologie. Pracujemy nad przetwarzaniem takich odpadów, jak osady ściekowe czy poferment. Aczkolwiek technologia bioodpadów jest na najbardziej zaawansowanym etapie. Chcemy ją już wdrażać i wyodrębniliśmy spółkę-córkę o nazwie Biostra Tech, która będzie się tym zajmować.Przez pierwsze etapy przeszliśmy samodzielnie, teraz szukamy partnerów do współpracy przy komercjalizacji projektu na szerszą skalę. Celem jest uruchomienie w tym roku pierwszych instalacji.W planach mamy też dokończenie etapu certyfikacji produktu końcowego, aby potwierdzić, że może być on wprowadzony do sprzedaży. Pełne wdrożenie technologii w branży, w której działamy, wymaga czasu na uzyskanie wielu pozwoleń i certyfikatów, więc jeśli uda nam się zrealizować oba te założenia, uznamy to za sukces.- Niestety, gminy, z którymi rozmawiamy, mają przykre doświadczenia związane z przetwarzaniem bioodpadów. Technologie, które zakupiły, generowały uciążliwy zapach. Było to przyczyną protestów mieszkańców. Firmy obiecywały też szybkie przetwarzanie bioodpadów, a efekt nie był zadawalający.Stąd duża ostrożność w podejściu do tego typu technologii. Ich odbiorcy najpierw chcieliby zobaczyć, jak w praktyce sprawdza się w pełni funkcjonująca linia do przetwarzania bioodpadów. Przydałoby się większe zainteresowanie jednostek dofinansujących komercjalizację tego typu technologii i dobrze byłoby, gdyby firmy uzyskiwały również szybsze zgody choćby na pierwsze przetestowanie swojego rozwiązania. Dałoby to możliwość zweryfikowania technologii, a później - w przypadku pozytywnego przejścia testu – jego komercjalizację.