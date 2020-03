Zakłady Azotowe Puławy sfinansują zakup ambulansu i sprzętu do diagnostyki

750 tys. zł przeznaczą Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na zakup nowoczesnego ambulansu dla tutejszego szpitala zakaźnego oraz specjalistycznych urządzeń diagnostycznych dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach (Lubelskie).

O darowiźnie poinformował we wtorek rzecznik prasowy spółki Marek Sieprawski.



- Wsparcie tych dwóch placówek, które stają na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem w naszym regionie, jest dla nas sprawą priorytetową - powiedziała prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy Anna Zarzycka-Rzepecka.



Nowocześnie wyposażony ambulans trafi do Szpitala Specjalistycznego w Puławach, który w związku z pandemią koronawirusa został - jako jedyny w woj. lubelskim - przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny i włączony do sieci 19 szpitali, które mają zajmować się pacjentami chorymi oraz z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.



Natomiast Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Puławach otrzyma środki na zakup specjalistycznych urządzeń i akcesoriów do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.



Placówka ta dysponuje laboratorium o najwyższych standardach, które - jak podał Sieprawski powołując się na ministerstwo obrony narodowej - będzie w stanie wykonywać do 350 testów wykrywających koronawirusa na dobę.



Zarządy i rady nadzorcze czterech kluczowych spółek Grupy Azoty - czyli Grupy Azoty, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" - podjęły 14 i 15 marca uchwały o przekazaniu po 750 tys. zł na darowizny na rzecz instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa.



Sieprawski zaznaczył, że wszystkie działania Grupy Azoty związane z darowiznami prowadzone są w porozumieniu z ministerstwami zdrowia oraz aktywów państwowych.