Zakłady Azotowe Puławy wznawiają pracę kolejnej instalacji melaminy

Zakłady Azotowe Puławy, wchodzące w skład Grupy Azoty, zdecydowały o rozpoczęciu procesu uruchomienia kolejnej instalacji melaminy - Melamina II - podała spółka w komunikacie. W maju zakłady w Puławach wznowiły produkcję melaminy na instalacji Melamina III.

Zdolności produkcyjne Melaminy II wynoszą 90 ton na dobę i stanowią ok. 1/3 znamionowych możliwości wszystkich instalacji melaminy w spółce w Puławach.

Wielkość produkcji na instalacji dostosowywana będzie do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej.

Nieczynna pozostaje jeszcze instalacja Melamina I.

9 marca tego roku Grupa Azoty poinformowała o wstrzymaniu od 10 marca - do odwołania - produkcji kaprolaktamu, a także pracy instalacji Melamina III. Przypomniano, że produkcja na pozostałych instalacjach (Melamina I i Melamina II) została wstrzymana latem 2022 r.

Grupa Azoty informowała też, że w kwietniu 2023 r. ograniczyła produkcję nawozów azotowych do 176 tys. ton z 312 tys. w kwietniu 2022 r. Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła do 30 tys. ton z 82 tys. ton rok wcześniej, a nawozów specjalistycznych wzrosła do 26 tys. ton z 25 tys. ton. Spółka ograniczyła też produkcje mocznika do 48 tys. ton, podczas gdy w kwietniu 2022 r. było to 143 tys. ton oraz oxoplastu do 2 tys. ton z 4 tys. ton. W kwietniu 2023 r. Grupa Azoty wyprodukowała też 10 tys. ton poliamidu, w podobnym okresie ubiegłego roku było to 15 tys. ton. Na niezmienionym poziomie w porównaniu do kwietnia br. pozostała produkcja pigmentów (2 tys. ton).

Ze wstępnego raportu przedstawionego w maju przez spółkę zależną Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wynika natomiast, że w kwietniu puławskie Azoty całkowicie wstrzymały produkcję kaprolaktamu. W kwietniu 2022 r. wytwarzały go na poziomie 6 tys. ton.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także - jak podaje na swojej stronie internetowej - silną pozycję na rynkach takich produktów jak: melamina, poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi ponad 50 spółek zlokalizowanych na terenie Polski i świata, m.in. Grupa Azoty (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, a także Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn.