Zapał inwestorów do przejęcia Puław przez Orlen mocno ostygł

Po ogłoszeniu planów przejęcia przez Orlen Puław kurs akcji tej spółki wyskoczył. Dobrze zachowywały się także papiery Grupy Azoty, a z dużą neutralnością paliwowego giganta. W środę nie było już tak dobrze.

We wtorek potwierdziły się medialne spekulacje na temat przejęcia przez Orlen zakładów chemicznych w Puławach. Na razie to jedynie deklaracja i więcej wciąż wokół niej jest niewiadomych niż pewników. Jaka będzie konstrukcja umowy, jaka forma zapłaty, ile akcji Puław kupi Orlen? To pytania, które wciąż czekają na odpowiedzi. Cenną z punktu widzenia inwestorów informacją jak do tej pory jest jedynie to, że transakcja ma zostać sfinalizowana do końca roku.

To wystarczyło, aby kurs Puław w momencie skoczył o 10 proc. Zyskiwały także w obliczu możliwego napływu gotówki papiery Azotów. Tylko akcje Orlenu zachowywały się neutralnie, bo przecież to paliwowy gigant zapłaci.

W środę nastroje były już dużo słabsze. Przy spadającym WIG (o 0,6 proc. po godz. 10), o nieco więcej, bo o 0,62 proc. taniały akcje Orlenu (około 65 zł). Później spadek był wyraźniejszy i wynosił ponad 1,1 proc. – to także więcej niż spadek WIG.

Osłabł także wzrost notowań Puław z nieco ponad 1 proc. do symbolicznego 0,5 proc. ( 76 zł). Warto dodać jednak, że w wolnym obrocie znajduje się tylko 4,02 proc. akcji chemicznej spółki. Jedna transakcja może więc wiele zmienić.

Na prawie 2-proc. minusie znalazły się natomiast akcje Grupy Azoty. Być może inwestorzy zaczęli liczyć i obawiają się wchłonięcia przez Orlen najbardziej przychodowej spółki w Grupie Azoty. Warto dodać, że firma potrzebuje pieniędzy już teraz, tymczasem transakcja, jeśli do niej dojdzie, swoje potrwa.