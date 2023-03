Zarząd Ciechu zajął stanowisko w sprawie wykupu akcji spółki

Zarząd Ciechu przedstawił stanowisko ws. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ogłoszonego przez KI Chemistry. Biorąc pod uwagę m.in. niezależne opinie o cenie akcji stwierdził, że cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki.

Kontrolowana przez Kulczyk Investments spółka KI Chemistry, właściciel 51,14 proc. akcji Ciechu, ogłosiła wezwanie na wszystkie pozostałe papiery chemicznej firmy.

Zarząd Ciech-u przedstawił swoje stanowisko w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. W komunikacie prasowym dotyczącym ww. stanowiska Ciech stwierdza, że nabycie akcji w ramach wezwania jest elementem długoterminowej, strategicznej inwestycji finansowej KI Chemistry.

- Zamiarem KI Chemistry jest dalsze wspieranie spółki Ciech w dotychczasowej oraz planowanej działalności, a także inicjowanie działań mających na celu wzmocnienie jej pozycji rynkowej oraz finansowej poprzez ujednolicenie i usprawnienie nadzoru właścicielskiego w procesach związanych z realizacją strategicznych decyzji - czytamy w komunikacie.

Dalej podano, że KI Chemistry ocenia, że formuła budowania wartości w oparciu o giełdę aktualnie wyczerpała się i wycofanie Ciechu z rynku publicznego pozwoli firmie skuteczniej konkurować na rynkach globalnych w oparciu o nowy model właścicielski, a co za tym idzie - mechanizm elastycznego podejmowania kluczowych decyzji w krótkim czasie.

- KI Chemistry po przeprowadzonym wezwaniu nie planuje przeprowadzać zmian dotyczących lokalizacji działalności prowadzonej przez Ciech ani polityki zatrudniania, w szczególności nie planuje przeprowadzania redukcji zatrudnienia w spółce - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono też, że KI Chemistry nie przedstawił żadnych innych lub bardziej szczegółowych informacji na ten temat, dlatego w opinii zarządu Ciech nie istnieją podstawy do stwierdzenia, że wezwanie będzie miało negatywny wpływ na zatrudnienie w spółce lub zmianę lokalizacji prowadzenia jej działalności.

Spółka podała też, że mając dodatkowo na uwadze intencję wspierania spółki w dotychczasowej oraz planowanej działalności, pozytywnej ocenie zarządu podlega zamiar utrzymania przez KI Chemistry aktualnego profilu działalności spółki, polityki zatrudnienia oraz lokalizacji prowadzenia działalności.

- Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii zarządu Ciech wezwanie jest zgodne z interesem spółki. Stosownie do wymogów prawnych, a także biorąc pod uwagę m.in. obie niezależne opinie o cenie akcji (Lazard & Co. Limited oraz Rothschild & Co Polska) zarząd Ciech stwierdza, że cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki - podała spółka.