ZCh Police chcą się połączyć ze spółką zależną

Zakłady Chemiczne "Police" złożyły pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką "Supra" Agrochemia - podano w raporcie spółki, należącej do Grupy Azoty. Celem fuzji jest obniżenie kosztów działalności, w szczególności kosztów zarządzania i pracy - dodano.

- Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" z siedzibą w Policach, zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy spółki o planowanym połączeniu jej ze spółką "Supra" Agrochemia z siedzibą we Wrocławiu. Spółka posiada tam 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym - czytamy w komunikacie.



Z planu połączenia obu spółek wynika, że celem fuzji jest dopasowanie sposobu i kosztów zarządzania majątkiem, będącym w posiadaniu spółki przejmowanej, do skali działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem tego majątku.



Wskazano, że połączenie obu spółek spowoduje uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Grupy Azoty. Umożliwi to osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno-organizacyjnych i stanowi jeden z elementów optymalizacji działalności prowadzonej przez Police.



- Celem połączenia obu spółek, jest obniżenie kosztów działalności, w szczególności kosztów zarządzania i pracy - podkreślono.



Dodano, że w rezultacie połączenia zostaną uproszczone struktury nadzoru i zarządcze.



- Poprzez skupienie kompetencji i eliminację zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej umożliwi przyśpieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego - podano.