Zielony amoniak z Polski zasili szwajcarskie nawozy. Historyczna umowa

Polska firma wodorowa Hynfra i Ameropa, globalny koncern z siedzibą w Szwajcarii, zajmujący się produkcją i handlem nawozami, podpisały porozumienie dotyczące odnawialnego zielonego amoniaku oraz metanolu. - To pierwsze tego typu porozumienie w historii rynku odnawialnych źródeł energii. Nikt wcześniej nie ogłaszał tej skali umów off-take w zakresie zielonego amoniaku - mówi WNP.PL Tomoho Umeda, współzałożyciel i prezes firmy Hynfra.

Założona przez Tomoho Umedę firma Hynfra chce upowszechnić technologie produkcji oraz wykorzystania zielonego wodoru i amoniaku wśród odbiorców z rynku energetycznego, ciepłowniczego, przemysłowego, jak też transportowego.

Hynfra ma obecnie w swoim portfelu 10 projektów dotyczących zielonego amoniaku w różnym stadium rozwoju, w tym m.in. w Portugalii, Omanie i Polsce. Łączny CAPEX, czyli niezbędne nakłady inwestycyjne na ich realizację, szacowany jest na 18 mld euro.

Zielony amoniak jest dziś jednym z najgorętszych tematów. W przeciwieństwie do wodoru, rynek dla tego ekologicznego surowca już jest gotowy. - Każdą ilość wyprodukowanego zielonego amoniaku bylibyśmy dziś w stanie zakontraktować i sprzedać - mówi Tomoho Umeda.

W ramach podpisanego porozumienia Ameropa podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie globalnej logistyki i handlu produktów nawozowych. Z kolei Hynfra wnosi do wspólnego przedsięwzięcia swoją unikalną koncepcję inwestycji dotyczących zielonego amoniaku i zielonego metanolu. Polska firma realizuje na całym świecie projekty budowy w pełni zintegrowanych, certyfikowalnych zakładów produkcji zielonego, odnawialnego amoniaku.

Obie firmy widzą ogromne korzyści płynące z podpisanego porozumienia. W przypadku Ameropy rozpoczęcie współpracy z Hynfrą to kamień milowy na drodze do dekarbonizacji. Jako producent i sprzedawca nawozów, działający w 31 krajach, szwajcarski koncern ma kluczową rolę do odegrania w redukcji emisji w tym trudnym do dekarbonizacji sektorze gospodarki.

Hynfra z kolei pozyskuje w ten sposób kluczowego partnera w tworzeniu sieci dystrybucji o światowym zasięgu, poprzez długoterminowe umowy odbioru off-take i strategię sprzedaży, z wykorzystaniem wiedzy oraz doświadczenia Ameropy w zakresie logistyki i handlu międzynarodowego produktami nawozowymi.

Strategiczne porozumienie dla zielonych projektów

- Ameropa jest globalną firma, która handluje nawozami i produktami agro, a także amoniakiem i metanolem. Dysponuje ogromną flotą statków, w tym jednostek do transportu amoniaku. Zawarte porozumienie oznacza dla nas, że realizowane na świecie projekty Hynfry, zostaną zabezpieczone kontraktami off-take - tłumaczy w rozmowie z WNP.PL Tomoho Umeda, założyciel i prezes Hynfry.

Dla projektów OZE tego typu zabezpieczenie w postaci gwarancji umowami odbioru produkowanych surowców, w tym przypadku zielonego amoniaku, jest niezwykle ważne. Uwiarygadnia projekt przed instytucjami finansowymi i czyni go bankowalnym.

Hynfra realizuje projekty w Portugalii, Omanie i Polsce

Zielony amoniak to obecnie jeden z najgorętszych tematów na rynku odnawialnych źródeł energii. Coraz więcej projektów budowy zakładów jego produkcji ogłaszanych jest na świecie.

Sama Hynfra realizuje w tej chwili trzy projekty - w Portugalii, Omanie i Polsce. To inwestycje w początkowych fazach rozwoju, z wybranymi partnerami, lokalizacjami, podpisanymi umowami deweloperskimi i studiami wykonalności.

Oprócz tego firma przymierza się do kolejnych siedmiu inwestycji, m.in. w Jordanii, Egipcie, Brazylii, Indonezji i we Włoszech. Łączny CAPEX, czyli nakłady inwestycyjne na wszystkie 10 projektów Hynfry, sięgają 18 mld euro. Każdy z tych zakładów ma produkować ok. 100 tys. ton zielonego amoniaku rocznie.

- Porozumienie z Ameropą, gdy sfinalizujemy wszystkie uzgodnienia, gwarantuje nam, że wszystkie te projekty zostaną zabezpieczone twardym kontraktem off-take (gwarantującymi odbiór amoniaku - red.). To jest pierwsze tego typu porozumienie w historii. Nikt wcześniej nie ogłaszał tej skali umów off-take w zakresie zielonego amoniaku - podkreśla Tomoho Umeda.

Zgodnie z planami pierwsze zakłady Hynfry mają produkować amoniak już za cztery lata, w 2026 r. Oczywiście wiele zależy od przebiegu projektu w tzw. okresie deweloperskim, gdyż w każdym kraju różni się czas pozyskiwania niezbędnych pozwoleń i zgód.

Amoniak surowcem przyszłości

Przemysł wiąże duże nadzieje z zielonym amoniakiem. Obecnie w większości zakładów produkcyjnych, a warto dodać, że amoniak jest podstawowym składnikiem produkcji nawozów, produkuje się go z tzw. szarego czy też wysokoemisyjnego wodoru, czyli pozyskiwanego z gazu lub węgla. Sposobem na ograniczenie emisji w przemyśle, zwłaszcza nawozowym, jest więc zielony, czyli zeroemisyjny amoniak wytwarzany przy pomocy odnawialnych źródeł energii.

Koszty zielonego amoniaku są jednak na razie znacznie, nawet kilkukrotnie wyższe niż produkcja konwencjonalna. Jednak Hynfra ma pomysł, jak to zmienić – poprzez budowanie w pełni zintegrowanych, certyfikowalnych zakładów zielonego, odnawialnego amoniaku.

- Rynek dla tego ekologicznego surowca już jest gotowy. Każdą ilość wyprodukowanego zielonego amoniaku bylibyśmy już dziś w stanie zakontraktować i sprzedać. Warto dodać, że przy dzisiejszych cenach gazu koszt produkcji konwencjonalnego amoniaku rośnie, co ma ogromny wpływ na rynek nawozowy. Z kolei ceny nawozów odbijają się na wydajności produkcji rolnej. Zmniejszenie efektywności produkcji rolnej przez drogie nawozy, powoduje wyższe ceny żywności i inflację. To system naczyń połączonych - wskazuje Tomoho Umeda.