Zielony Ład namiesza w nawozach. Rynek może się mocno skurczyć

Choć najczęściej wymagania Europejskiego Zielonego Ładu wymienia się w kontekście energetyki i górnictwa, to niemal każda działalność gospodarcza będzie musiała się z nim zmierzyć. Oberwą również polskie firmy nawozowe, a rynek nawozów może się znacząco skurczyć i to jeszcze w tym roku.

Co więcej, dodanie inhibitora do mocznika nie tylko wydłuża okres nawożenia, zmniejsza straty wywołane ulatnianiem się amoniaku, ale także zabezpiecza rośliny przed nadmierną ilością azotu, co mogłoby je uszkadzać. Jak więc widać, inhibitory mają sporo zalet.Polscy producenci są tego świadomi i w ich produktach te związki się już znajdują.- Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie zintensyfikowaliśmy nasze działania w kierunku wdrażania produktów zgodnych z wymaganiami Europejskiego Zielonego Ładu. Mam tu na myśli produkt Pulrea+INu, czyli mocznik z inhibitorem, który jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku do atmosfery - mówi Witold Szczypiński, wiceprezes Grupy Azoty.Zwraca uwagę, że stosowanie mocznika z inhibitorami będzie obowiązywać w Polsce od 1 sierpnia. - A w naszej ofercie taki nawóz jest dostępny już od kilku miesięcy - podkreśla wiceprezes Szczypiński.Skoro firmy są na to gotowe, to w czym problem? W praktyce dyrektywa Komisji Europejskiej oznacza skurczenie się rynku na mocznik, skoro jego straty będą mniejsze. W jakim stopniu? Niemcy, które już stosują mocznik z inhibitorami, szacują zmniejszenie popytu na ten nawóz nawet o 20 proc.To w praktyce oznacza więc, że z czasem co piąta tona granulowanego mocznika nie znajdzie nabywcy. Czy tak będzie i u nas? Zdaniem specjalistów z branży sprzedaż się zmniejszy. Jednak trudno powiedzieć, czy w aż takim stopniu, jak w Niemczech. Przy nadprodukcji nawozów to bardzo zła informacja.Z drugiej strony może zmaleć presja dostawców nawozów spoza Unii Europejskiej. Nie wszyscy zdecydują się na inwestycje w produkcję, aby móc sprzedawać swoje produkty na europejskim rynku. Mniejszy popyt na mocznik granulowany nie oznacza także znaczącego spadku przychodów. Nawozy z inhibitorem są bowiem nieco droższe.