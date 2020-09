Zielony Ład nie może wykoleić chemii

Unia Europejska prze w kierunku transformacji. Europejski Zielony Ład ma pomóc w ochronie klimatu, środowiska naturalnego i zasobów. O tym, że nasz kontynent potrzebuje spójnej proekologicznej polityki, przeświadczeni są wszyscy. Problem, że narzucanie nowych wymogów może spowodować spadek konkurencyjności wielu branż, w tym chemicznej. Zwłaszcza że zaostrzenie polityki trafia na czas, gdy branża zmaga się ze skutkami pandemii.

Ale Zielony Ład to także szansa

W innym przypadku może dojść do sytuacji, w której europejscy wytwórcy będą wynosić się z produkcją do krajów nieobjętych zasadami „zielonego ładu”. W praktyce zatem nie tylko nie udałoby się Europie per saldo ograniczyć globalnej emisji, ale dodatkowo utracilibyśmy dziesiątki tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy. A przecież „zła” produkcja w Azji niestety wpływa także na nas.Jednak choć tyle mówi się o problemach, jakie mogą skutkami wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, to niesie on także spore szanse.- Będzie on wymagał wdrożenia nowych technologii, co oznacza poważne nakłady na badania i rozwój, a także szanse dla firm – mówi Marco Mensink, dyrektor generalny CEFIC (z fr. Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique - Europejska Rada Przemysłu Chemicznego).Przynajmniej w części pieniądze te będą pochodziły z funduszy europejskich. Kwoty, jakie mają zostać przeznaczone przez Unię na badania, sięgają miliardów euro. Sporo nich może trafić także do Polski.Zresztą świadomość zmian i potrzebę dostosowania się do nich mają władze naszych firm z branży.- Zielony Ład dotknie całą Europę, wpłynie na ograniczenia emisji z transportu, zmianę w nim miksu paliwowego – mówi Paweł Majewski, prezes Grupy Lotos.Jak zaznacza, firmy z branży chemicznej i petrochemicznej muszą w związku z tym spojrzeć na nowo na prowadzony przez siebie biznes.- Stąd też prowadzone przez nas badania związane z wodorem. W nim upatrujemy paliwo przyszłości. Nie stanie się to z dnia na dzień, lecz w kilka dekad. Musimy być jednak na to przygotowani – podkreśla prezes Majewski.Wtóruje mu prezes Grupy Azoty, dr Wojciech Wardacki. – Musimy przekuć nowe wymagania na sukces. Przy zachodzących zmianach i nowych wymaganiach to chemia będzie kołem napędowym dla całej gospodarki – uważa menedżer. Jego zdaniem nowe wymagania mogą także zaowocować zmniejszeniem luki produktowej na polskim rynku. Konieczne jest jednak wykorzystanie szans związanych z Europejskim Zielonym Ładem.Zresztą to już się dzieje - firmy chemiczne już teraz myślą o takich rozwiązaniach, które będą współgrały z wytycznymi Zielonego Ładu. Redukcja emisji, mniejsza energochłonność produkcji czy skuteczne zagospodarowanie odpadów - to tylko część zagadnień, nad którymi skupia się europejska branża chemiczna.*Wykorzystane w tekście cytaty pochodzą z dyskusji, jakie odbyły się podczas VII Kongresu Polskiej Chemii