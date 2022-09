01Cyberaton sprzedała fotowoltaiczne spółki celowe. Pakiet jest znaczny

Spółka 01Cyberaton Proenergy zawarła umowy sprzedaży udziałów w pięciu spółkach celowych powołanych w celu budowy elektrowni PV o łącznej mocy 135 MW. Sto procent udziałów w spółkach zostało nabytych przez Eolus Poland Holding z siedzibą w Hässleholm, Szwecja.

Spółka 01Cyberaton Proenergy poinformowała, że 6 września 2022 roku zawarła umowy sprzedaży udziałów w pięciu spółkach celowych powołanych w celu realizacji elektrowni PV o łącznej mocy 135 MW.

Spółki, które sprzedała 01Cyberaton Proenergy to:

- EPV Debrzno, powołana do realizacji projektów o łącznej mocy 22 MW

- EPV Goszczyno, powołana do realizacji projektu o mocy 35 MW

- EPV Kotuń, powołana do realizacji projektu o mocy 10 MW

- EPV Starnice, powołana do realizacji projektów o łącznej mocy 52 MW

- EPV Zbyszewo, powołana do realizacji projektu o mocy 16 MW.

„100 proc. udziałów w powyższych spółkach zostało nabytych przez spółkę Eolus Poland Holding AB z siedzibą w Hässleholm (Szwecja)”-podała w komunikacie 01Cyberaton Proenergy.

Firma nie podała wartość transakcji, stwierdzając tylko, że "umowy zostały zawarte wg aktualnych cen rynkowych".

01Cyberaton Proenergy sprzedała udziały w ww. spółkach celowych, ale zawarła z nimi umowy rozwijania projektów. Firma podała, że w ramach zawartych umów 01Cyberaton Proenergy będzie prowadziła dalszy proces inwestycyjny ww. projektów PV do stanu gotowości do budowy.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Zbankrutują przez drogi prąd. I dokładnie wiedzą, kiedy - zobacz naszą najnowszą "Moc Opinii"