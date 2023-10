1 października wchodzi nowelizacja ustawy o OZE. Wiele się zmieni

1 października 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o OZE, ale nie w całości. Nowe prawo niesie wiele nowości, a w tym reguluje cable pooling i określa system wsparcia dla biometanu.

1 października 2023 wejdzie w życie nowelizacja ustawy o OZE z 17 sierpnia 2023 roku, ale nie od razu w całości. Jeśli nie będzie kolejnych zmian, to niektóre przepisy noweli wejdą w życie w listopadzie 2023 r., a inne nawet w lipcu 2025 roku. Określa to art. 50 ustawy.

Możliwość skorzystania z niektórych rozwiązań objętych ustawą została uzależniona, na co wskazał wskazał Urząd Regulacji Energetyki, od wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej (KE) o zgodności przewidzianej w przepisach pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym albo uznania, że zmiany przepisów nie stanowią nowej pomocy publicznej.

Uwagę zwraca wprowadzenie do nowego prawa przepisów o współdzieleniu infrastruktury przyłączeniowej (tzw. cable pooling), co zdaniem Rafała Gawina, Prezesa URE, przede wszystkim pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie już istniejących mocy przyłączeniowych.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że 1 października 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o OZE z 17 sierpnia 2023, która m.in. implementuje do polskiego prawa kolejną część dyrektywy RED II dotyczącej wspierania OZE - zarówno na rynku energii elektrycznej jak i rynku ciepła.

- Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jednoznacznie wyznacza kierunki zmian polskiej energetyki. Dążenie do maksymalnego ograniczenia emisyjności wymaga zdecydowanej zmiany miksu energetycznego i zastępowania źródeł węglowych zeroemisyjnymi oraz "zielonymi". Generacja energii w zielonych mikroźródłach od kilku lat przyrasta w ogromnym tempie - powiedział Rafał Gawin, Prezes URE, cytowany w komunikacie.

- Znaczenie tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju będzie coraz większe, właśnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, w której pożądane jest wytwarzanie i zużywanie energii na poziomie lokalnym. A wobec zmian zachodzących na tym rynku wraz z rozwojem technologii należało wprowadzić zmiany do regulującej ten segment ustawy o OZE - ocenił Gawin.

Nowelizacja ustawy o OZE - co się w niej zmienia?

Pomimo, że dotychczas obowiązujące przepisy ustawy OZE zawierały ramowe regulacje dotyczące wsparcia zmodernizowanych instalacji OZE, to wobec braku przepisów wykonawczych nie było możliwości ich skutecznego funkcjonowania.

W efekcie ustawodawca podjął, jak wskazuje URE, decyzję o zmodyfikowaniu regulacji tak, aby wytwórcy mogli realnie skorzystać z tych rozwiązań. Przepisy znowelizowanej ustawy OZE zawierają nową, rozszerzoną definicję modernizacji instalacji OZE.

Ustawodawca przewidział też objęcie instalacji zmodernizowanych - wykorzystujących różne rodzaje biogazu, hydroenergię czy też biomasę - systemem wsparcia FIT (instalacje OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW) i systemem wsparcia FIP (instalacje OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW).

System FIT to tzw. system taryf gwarantowanych (feed-in-tariff), a FIP to system dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium).

Nowe przepisy umożliwią również udział zmodernizowanych instalacji OZE w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł OZE, przy czym dla wytwórców energii elektrycznej z instalacji zmodernizowanych nie przewidziano odrębnych aukcji. Mają oni uczestniczyć w aukcjach wspólnie z wytwórcami energii elektrycznej z nowych instalacji.

Przy czym możliwość skorzystania z tych rozwiązań została uzależniona od wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej (KE) o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez KE, że zmiany przepisów nie stanowią nowej pomocy publicznej.

Dopłaty do OZE - kto i kiedy może skorzystać?

Dla instalacji OZE, które korzystały już z mechanizmów wsparcia przewidzianych przepisami ustawy OZE, a którym upłynął już okres wsparcia, ustawodawca przewidział możliwość uzyskania nowej pomocy operacyjnej.

Dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących różne rodzaje biogazu, hydroenergię czy też biomasę, zaprojektowano system dopłat do ceny rynkowej (podobny do mechanizmu FIP).

Wsparcie operacyjne w tym systemie jest przewidziane na maksymalnie 10 lat od daty pierwszego dnia sprzedaży energii elektrycznej, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2034 r.

Z kolei dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej różne rodzaje biogazu, hydroenergię oraz biomasę - z uwzględnieniem układów hybrydowych, jej współspalania w dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów w wysokosprawnej kogeneracji - przewidziano możliwość przystąpienia do aukcji na wsparcie operacyjne.

Zwycięzca będzie otrzymywał wsparcie przez rok od wygrania aukcji, po czym będzie uprawniony do ponownego przystąpienia do kolejnej. Maksymalny okres wsparcia również potrwa nie dłużej niż do 31 grudnia 2034 r.

- Możliwość skorzystania z tych przepisów przez wytwórców wymaga uzyskania odpowiedniego zaświadczenia od Prezesa URE albo potwierdzenia złożenia Prezesowi URE stosownej deklaracji oraz została uzależniona od wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany przepisów nie stanowią nowej pomocy publicznej.

Przepisy dotyczące tego systemu, jak podaje URE, wejdą w życie 1 lipca 2025 r.

Szeroki pakiet rozwiązań dla biometanu, a w tym system wsparcia

Zawarty w omawianej ustawie pakiet rozwiązań dotyczących biometanu zawiera definicję biometanu oraz przewiduje konieczność uzyskania przez wytwórców biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub biometanu z biogazu, wpisu do nowoutworzonego rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE.

Wytwarzanie biometanu z biogazu rolniczego będzie z kolei wymagało, jak wyjaśnia URE, wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Dedykowany wytwórcom biometanu system wsparcia wykorzystuje model dopłaty do ceny rynkowej wzorowany na systemie FIP, a uzyskanie wsparcia wymaga otrzymania stosownego zaświadczenia od Prezesa URE.

Okres wsparcia wynosi w tym systemie 20 lat od pierwszego dnia sprzedaży biometanu objętego systemem wsparcia, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2048 r. URE wskazuje, że warto pamiętać, że znowelizowane przepisy ustawy – Prawo energetyczne przewidują preferencje dla przyłączania instalacji wytwarzających biometan do sieci gazowej.

Nowelizacja zawiera także szereg przepisów dotyczących, jak to się czasami określa energetyki obywatelskiej, czyli klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

URE zaznaczył m.in., że zmodyfikowano zasady współpracy klastrów z operatorami systemów energetycznych dystrybucyjnych oraz sprzedawcami energii i wprowadzono przepisy "ustanawiające realne wsparcie dla klastrów energii w postaci ulg w uiszczaniu opłat dystrybucyjnych, opłat związanych z systemami wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywności energetycznej, które w założeniu mają przyspieszyć rozwój klastrów".

Aby skorzystać z tych ulg, trzeba będzie spełnić kilka warunków i - jak podał URE - możliwość skorzystania z tych przepisów została również uzależniona od wydania pozytywnej decyzji KE o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez KE, że zmiany przepisów nie stanowią nowej pomocy publicznej.

Gwarancje pochodzenia także dla biometanu, ciepła, chłodu, wodoru odnawialnego i biogazu

Implementacja postanowień Dyrektywy RED II to między innymi w modyfikacja przepisów z obszaru gwarancji pochodzenia. Rozszerzony został katalog gwarancji pochodzenia wydawanych przez Prezesa URE o gwarancje wydawane dla biometanu, ciepła albo chłodu, wodoru odnawialnego, biogazu, biogazu rolniczego.

Ustawa o OZE daje również Prezesowi URE, jako organowi wydającemu gwarancje pochodzenia w Polsce, możliwość przystąpienia do stowarzyszenia Association of Issuing Bodies (AIB), które zrzesza podmioty wydające gwarancje pochodzenia.

W konsekwencji przystąpienia Prezesa URE do AiB nastąpi synchronizacja polskiego rejestru z prowadzonym przez AIB oraz standardem European Energy Certificate System (EECS). Udział Prezesa URE w AIB umożliwi płynny transgraniczny transfer gwarancji pochodzenia do Polski i pozyskanie tych dokumentów z innych krajów.

Współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej (cable pooling)

Na jednym z ostatnich etapów prac nad ustawą, jak wskazuje URE, uregulowano możliwość współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej (tzw. cable pooling).

Polega ono na wykorzystaniu zabezpieczonych zdolności przesyłu energii, np. dla powstałej wcześniej elektrowni wiatrowej, do uruchomienia w tej samej lokalizacji (na tym samym przyłączu) elektrowni fotowoltaicznej.

- Cable pooling przede wszystkim pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie już istniejących mocy przyłączeniowych. Umożliwi bowiem wykorzystanie np. energii ze słońca i wiatru na jednym przyłączu z siecią. Źródła odnawialne mogą się świetnie uzupełniać w profilu wytwarzania. Warunkiem jest jednak wypracowanie indywidulanego modelu współpracy między właścicielami danych źródeł energii - wskazał Rafał Gawin.

- Liczymy, że to rozwiązanie pozwoli również na zmniejszenie liczby sporów o odmowy przyłączenia do sieci. W mojej ocenie przełoży się też na bardziej efektywne wykorzystanie już istniejących przyłączy, a to oznacza bardziej efektywne wykorzystanie mocy OZE. Oczywiście, jak każde nowe rozwiązanie, będzie ono wymagało czasu na pełne wdrożenie i wypracowanie przez inwestorów najlepszych modeli współpracy, np. w zakresie podziału kosztów - zauważa Rafał Gawin.

Inne regulacje, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o OZE, to m.in.: zmiana definicji hybrydowej instalacji OZE; modyfikacja systemu wsparcia ciepła wytwarzanego w instalacjach OZE;