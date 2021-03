10 lat po awarii w Fukushimie energetyka jądrowa odzyskała wigor

11 marca 2011 r. u wybrzeży Japonii doszło do trzęsienia ziemi, a jego efektem była fala tsunami, która zalała elektrownię jądrową Fukushima Daiichi. Było to wydarzenie, które na kilka lat wstrzymało rozwój energetyki jądrowej na świecie. Ostatnie lata zdają się przynosić renesans energetyki jądrowej - także w Japonii.

Chiny gonią świat

USA i Francja wciąż na czele

Nowe technologie za zakrętem

Coraz bliżej decyzji o budowie są Czechy, gdzie trwa dyskusja nie o tym, czy kolejną elektrownię w tym kraju zbudować, tylko, w jaki sposób ją sfinansować i z jakim partnerem to zrobić.Z danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) wynika, że obecnie na całym świecie buduje się 50 reaktorów jądrowych, ich łączna moc to 53,1 tys. MW. Najwięcej takich obiektów powstaje w Chinach: to 12 reaktorów o łącznej mocy 11,9 tys. MW.W Korei Południowej budowane są 4 reaktory o łącznej mocy 5,3 tys. MW. W Indiach powstaje 6 reaktorów z mocą 4,1 tys. MW. Na czwartym miejscu są Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) z trzema budowanymi blokami o mocy ponad 4 tys. MW. Po dwa bloki jądrowe powstają m.in. w Rosji, Japonii, Turcji, USA, Bangladeszu i Wielkiej Brytanii. Jeden blok jądrowy budowany jest we Francji, Finlandii, Brazylii, Iranie i w Argentynie.Obecnie na całym świecie działają 443 reaktory o łącznej mocy 398 tys. MW. Światowym liderem w cywilnym wykorzystaniu energetyki jądrowej są Stany Zjednoczone, gdzie aktualnie działają 94 reaktory jądrowe o łącznej mocy 96,5 tys. MW.Na drugim miejscu jest Francja z 56 działającymi reaktorami o mocy 61,3 tys. MW. Światowe podium zamykają Chiny z 50 funkcjonującymi reaktorami o łącznej mocy 47,5 tys. MW. W Japonii działają obecnie 33 reaktory z mocą 31,6 tys. MW. Na dalszych miejscach pod względem ilości i mocy działających reaktorów jądrowych są Rosja, Korea Południowa, Kanada, Ukraina i Wielka Brytania.W wielu krajach prowadzone są prace nad nowymi technologiami jądrowymi. Np. francuska grupa EDF pracuje nad modelem nowego reaktora EPR2, który ma być uproszczoną, a więc i tańszą wersją reaktora EPR. Bloki z reaktorem EPR działają w Chinach i są budowane w Wielkiej Brytanii, Francji i Finlandii.Wiele firm pracuje nad tzw. małymi reaktorami modułowymi (SMR). Wbrew nazwie, są to reaktory o średniej mocy, w zależności od modelu, od ok. 200 do 400 MW.Np. grupa GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) pracuje nad modelem reaktora modułowego BWRX-300 o mocy 300 MW. O budowę takiego reaktora w Polsce stara się chemiczna grupa Synthos. Synthos rozmawia także z grupą Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) z siedzibą w USA, która pracuje nad małym reaktorem o mocy 5 MW elektrycznych i 15 MW cieplnych.Z kolei grupa Westinghouse pracuje nad mikroreaktorem o mocy od 1 do 5 MW.Elektrownie jądrowe są wskazywane jako skuteczne narzędzie w walce ze zmianami klimatu: to duże, sterowalne i niezależne od czynników pogodowych źródło energii. Elektrownia jądrowa to droga inwestycja, ale ma działać przez 60, czy nawet 80 lat, a koszty paliwa są niskie.