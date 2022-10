Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przyjęła we wtorek 10 poprawek do ustawy o dystrybucji węgla przez gminy. Mają one charakter legislacyjny, ale senatorowie w trakcie dyskusji zapowiedzieli wniesienie poprawek podczas drugiego czytania.

Senatorowie zapowiedzieli zarazem złożenie kolejnych poprawek, już o charakterze merytorycznym. O "pewnym katalogu" takich poprawek mówił m.in. senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld.

Na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Spółkami, które mogą sprzedawać węgiel samorządom po cenach preferencyjnych, są PGE Paliwa i Węglokoks.

Senacka komisja za poprawkami do ustawy o dystrybucji węgla przez gminy

We wtorek (25 października) senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności omawiała ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W trakcie obrad senatorowie przyjęli 10 zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne poprawek o charakterze porządkującym i legislacyjnym.

Już wcześniej, podczas poniedziałkowych obrad Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie zapowiadali, że będą składać poprawki merytoryczne w trakcie drugiego czytania.

Samorządy będą kupować węgiel po 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać za nie więcej niż 2 tys. zł za tonę

Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Spółki komunalne i gminy sprzedające węgiel będą zwolnione z podatku akcyzowego

Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez: własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą. Zaznaczono, że gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie. Jednocześnie w ustawie zapisano, że spółki komunalne i gminy podejmujące się sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie będą zwolnione z podatku akcyzowego od tych transakcji.

W ustawie znalazła się także zmiana do ustawy o dodatku węglowym. Chodzi o sytuację, w której pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe. Zgodnie z obecnymi przepisami, w takiej sytuacji dodatek węglowy otrzymuje tylko jedno z gospodarstw domowych pod tym adresem.

Zmiana dotyczy umożliwienia wypłaty dodatku węglowego każdemu z gospodarstw pod tym samym adresem, jeśli każde z tych gospodarstw ogrzewa się oddzielnym źródłem ciepła, które zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatkowym warunkiem jest złożenie przez każde z tych gospodarstw domowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy czym przyznanie dodatku węglowego w takiej sytuacji ma nastąpić w drodze wydania decyzji.

Podwyższony także został limit wydatków na dodatek węglowy, które są pokrywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z 11,5 mld zł do 13,5 mld zł.