10 tys. zł na głowę za zgodę na reformę. Projekt umowy społecznej dla energetyki

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przygotowało projekt umowy społecznej dla energetyki, zakładającej m.in. powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Negocjacje łatwe nie będą - obiekcie wyrazili już związkowcy z grupy Tauron oraz z OPZZ.

Osłony socjalne

Inwestycje w czyste technologie

Przez propozycję "odpowiedniej pracy" rozumie się propozycję pracy, jeżeli wartość świadczeń otrzymywanych od pracodawcy ma być nie niższa od wartości świadczeń do tej pory otrzymywanych - przy czym, w razie potrzeby, stosowane są dodatki wyrównawcze. A po drugie: zadania przypisane do wykonywania nowej pracy nie przekraczają kwalifikacji oraz możliwości psychofizycznych pracownika, ale nie są też poniżej jego kwalifikacji. Zaznaczono też ograniczenia w odległości nowego od dotychczasowego miejsca pracy lub zamieszkania.Porozumienie w kształcie proponowanym przez administrację mówi, że - w związku z realizacją polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej i wynikającą z niej transformacją sektora energetycznego - strony sygnujące ów dokument zobowiązują się do wprowadzenia systemu osłon socjalnych w okresie likwidacji firm wytwarząjących energię elektryczną oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.W czasie likwidacji kopalni węgla brunatnego, zakładu górniczego węgla brunatnego lub ich oznaczonej części oraz w elektrowniach zawodowych lub ich fragmentach (blokach energetycznych) pracownikom nieposiadającym uprawnień emerytalnych przysługiwać będzie urlop górniczy, energetyczny lub też jednorazowa odprawa pieniężna.Urlop górniczy lub energetyczny przysługuje pracownikowi, któremu - ze względu na wiek i łączny staż pracy - brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury powszechnej.Projekt umowy proponuje, by w celu zminimalizowania negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego oraz wzmocnienia bilansu systemu energetycznego zrealizować nowe inwestycje energetyczne.Wśród wymienionych inwestycji jest budowa instalacji do zgazowywania węgla w technologii IGCC z członem do wychwytu dwutlenku węgla. Przewidziano także budowę infrastruktury do transportu wychwyconego dwutlenku węgla oraz budowę i dostosowanie magazynów do składowania wychwyconego dwutlenku węgla w górotworze.W planach pozostaje również budowa instalacji do zgazowywania węgla do metanolu, budowa instalacji do wytwarzania (wychwytywania) wodoru z gazu koksowniczego, a także budowa instalacji do zgazowywania węgla do syntezowego gazu ziemnego (SNG) z członem do wychwytu dwutlenku węgla. Założono ponadto zagospodarowanie metanu z powietrza wentylacyjnego z kopalni węgla kamiennego.Co istotne: w dokumencie zapisano także budowę w lokalizacji dotychczasowych elektrowni zawodowych nowych bloków energetycznych zasilanych gazem (paliwo przejściowe). To strona rządowa zaproponuje do połowy 2022 r. takie lokalizacje i zapewni warunki do rozpoczęcia tych przedsięwzięć. Realizację inwestycji wesprą środki ze źródeł krajowych i instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Idzie m.in. o pożytkowanie możliwości Centrum FEDE, NFOŚiGW, funduszy na rzecz transformacji klimatycznej, energetycznej i odbudowy gospodarczej.Co ważne: lokalizacja planowanych inwestycji uwzględni m.in. potrzeby tworzenia nowych miejsc pracy - w miejsce likwidowanych w danym obszarze na skutek ograniczenia czy zamknięcia działalności całości lub zorganizowanej części zakładów wydobywczych i/lub wytwarzających energię elektryczną. Założono, że opisywane inwestycje zostaną oddane do użytku w latach 2023-2029 r.