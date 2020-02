100 mln złotych na fotowoltaikę w Wielkopolsce

1 marca ruszy nabór wniosków w programie „Słoneczne dachy”, zakładającym modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na program, który pilotażowo będzie realizowany w województwie wielkopolskim, przeznaczone będzie 100 mln zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1 marca rozpocznie nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach programu "Słoneczne dachy" spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota może zaciągnąć preferencyjną pożyczkę na zadania termomodernizacyjne, a także na instalację fotowoltaiczną PV o mocy do 50 kW. Tak wytworzona energia może być wykorzystana w częściach wspólnych budynku - na klatkach schodowych, w piwnicach, garażach czy do zasilania wind.

Jak tłumaczył wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, "+Słoneczne dachy+ czy +Mój prąd+ to programy, które są elementem strategii rządu premiera Mateusza Morawieckiego w kontekście wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zapowiedzi tych działań premier przedstawił w expose, a dziś jesteśmy świadkami ich realizacji".

"Niższe koszty eksploatacji budynku przełożą się na niższe rachunki mieszkańców. To wielka szansa dla wielkopolskich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które dzięki tej inwestycji wyjdą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Mamy na ten cel 100 mln zł i jako Wielkopolska szansę pilotażu, dlatego zwracam się do wszystkich podmiotów, które mogą być beneficjentami - skorzystajcie, to duże przedsięwzięcie i wielka korzyść dla mieszkańców" - wskazywał wojewoda.

Prezes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak tłumaczyła, że z otrzymanej pożyczki można będzie pokryć koszty związane z zakupem i montażem kompletnych systemów fotowoltaicznych - np. paneli słonecznych, a także koszty termomodernizacji budynków.

"Program +Słoneczne Dachy+ jest realizowany we współpracy narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. NFOŚiGW przekaże na wielkopolskie przedsięwzięcie 80 mln zł, a 20 mln zł będą to środki własne WFOŚiGW w Poznaniu. Wysokość otrzymanej pożyczki nie jest ograniczona" - podkreśliła.