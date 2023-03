12. rocznica katastrofy w Fukushimie

Uroczystości upamiętniające 12. rocznicę katastrofy w elektrowni atomowej Fukushima rozpoczęły się w Japonii minutą ciszy w sobotę o 14.46 czasu lokalnego (6.46 czasu polskiego), czyli o godzinie, o której w 2011 r. kraj nawiedziło gigantyczne trzęsienie ziemi i tsunami.

12 lat po katastrofie rząd w Tokio nie jest już gospodarzem uroczystości z okazji rocznicy; premier Japonii Fumio Kishida weźmie udział w obchodach zorganizowanych przez władze prefektury Fukushima.

Tego Japonia nie zapomni... Nastąpiła awaria systemów chłodzenia i doszło do stopienia się prętów paliwowych

11 marca 2011 roku region nawiedziło o magnitudzie 9, które wstrząsnęło całym archipelagiem i było odczuwalne nawet w Chinach. Wywołana nim gigantyczna fala tsunami spowodowała uszkodzenia w elektrowni Fukushima I; nastąpiła awaria systemów chłodzenia i doszło do stopienia się prętów paliwowych. 14 i 15 marca nastąpiły kolejne eksplozje. Awaria spowodowała znaczną emisję substancji promieniotwórczych; była największą awarią nuklearną od wybuchu reaktora w elektrowni w Czarnobylu w roku 1986.

W wyniku katastrofy zginęło lub zaginęło około 18,5 tys. osób. Zamknięta została strefa w promieniu 20 km od siłowni, położonej 240 kilometrów na północny wschód od Tokio. Nadal obowiązuje zakaz zbliżania się do elektrowni Fukushima, a eliminowanie skażenia tego terenu ma się skończyć między rokiem 2041 a 2051 - pisze japońska agencja Kyodo.

Według rządu Japonii niektóre miejsca w pobliżu kompleksu przez lata nie będą nadawać się do zamieszkania. AFP podaje, że prace mające na celu odkażenie terenu będą trwały kilkadziesiąt lat.

Oczyszczanie i odbudowa zniszczonych prefektur Fukushima, Miyagi i Iwate postępuje

Jeszcze w listopadzie 2022 roku 31 tys. osób mieszkało nadal z dala od swoich domów na zniszczonych terenach - podaje Kyodo.

Wciąż wiele kontrowersji budzi plan spuszczenia radioaktywnej wody ze zniszczonej elektrowni jądrowej w Fukushimie do Pacyfiku. Rząd zamierza wybudować kilometrowy tunel, by skażona woda trafiła głębiej do oceanu. Przed spuszczeniem do morza woda ma być przefiltrowana i rozcieńczona, ale obecna technika nie pozwala wyeliminować z niej trytu - promieniotwórczego izotopu wodoru.

Przeciwko spuszczeniu wody do oceanu protestowały rządy Chin i Korei Południowej, a także japońscy rybacy, którzy obawiają się, że klienci nie będą chcieli kupować owoców morza złowionych na okolicznych wodach.