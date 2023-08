PGE przyjęła strategię do 2030 r., gdzie deklaruje, że źródła emisyjne zostaną zastąpione m.in. wodorem. Eksperci wskazują, że choć technologie wodorowe obecnie są drogie, to z czasem będą tanieć. Ich zdaniem spółka nie będzie mieć trudności ze zdobyciem 125 mld zł na inwestycje.

Karol Pawlak z Politechniki Warszawskiej przywołuje przykład fotowoltaiki, która kilkanaście lat temu była technologią drogą i trudno dostępną, a obecnie domowe instalacje fotowoltaiczne można zobaczyć niemal na co drugim dachu.

Andrzej Bondyra z Agencji Rynku Energii mówi, że duże znaczenie przy finansowaniu inwestycji PGE będą miały środki dostępne na preferencyjnych warunkach na transformację energetyczną. To aż 25 proc. kwoty 125 mld zł.

Eksperci spodziewają się, że na pewno perspektywy finansowania zielonych inwestycji przez PGE poprawią się w konsekwencji wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Zarząd PGE przyjął, a rada nadzorcza spółki zatwierdziła aktualizację Strategii Grupy PGE do 2030 r.

Strategia zakłada m.in. osiągnięcie zeroemisyjności do 2040 r. poprzez odejście od gazu ziemnego na rzecz m.in. wodoru i innych, czystych źródeł energii elektrycznej. Do 2030 r. PGE zakłada inwestycje wartości 125 mld zł.

Warto zaznaczyć, że chociaż PGE chce być zeroemisyjna, to nie oznacza, że elektrownie węglowe obecnie będące w grupie zostaną zlikwidowane - zostaną one przekazane do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Przygotowania do tego przekazania już trwają.

Powstają pytania, czy przedstawiona strategia nie jest oparta na ryzykownych założeniach, biorąc pod uwagę, że PGE buduje dwa bloki gazowe w elektrowni Dolna Odra i jeden blok gazowy ciepłowniczy w swojej spółce ZEW Kogeneracja we Wrocławiu. A technologie wodorowe to wciąż bardziej opowieści niż dobrze działające rozwiązania.

Wodór jak fotowoltaika: jest drogo, ale ma być tanio

- Twierdzenia, że wodór jest niedojrzałą technologią są przesadzone, choć faktem jest, że wciąż są rozwijane. Wodór u naszych zachodnich sąsiadów funkcjonuje z powodzeniem od blisko 20 lat, gdzie elektroliza wody, czyli produkcja wodoru i tlenu, jest prowadzona na potrzeby fabryk. To bardzo perspektywiczna forma uregulowania nadmiaru produkcji z niestabilnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, wykorzystująca energię elektryczną w elektrolizerach do wytwarzania wodoru, a zatem czystego, zielonego paliwa - mówi dr inż. Karol Pawlak z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Jak prognozuje, nakłady związane z budową źródeł wodorowych z biegiem czasu zmniejszają się wraz z dostępnością i popularyzacją technologii. Dlatego, jego zdaniem, należy zakładać, że z czasem technologie wodorowe będą osiągały coraz wyższy poziom racjonalności ekonomicznej.

Przywołuje przykład fotowoltaiki, która kilkanaście lat temu była technologią drogą i trudno dostępną, a obecnie domowe instalacje fotowoltaiczne można zobaczyć niemal na co drugim dachu.

- Gdy technologia się rozwija i upowszechnia, staje się coraz tańsza i bardziej efektywna – podobnie będzie z produkcją wodoru - zapewnia Karol Pawlak.

W kontekście budowy nowych źródeł gazowych zaznacza, że transformacja jest procesem długotrwałym i wymagającym rozwiązań przejściowych.

- Gaz jest właśnie paliwem na relatywnie krótki okres reorientacji energetyki, pozwalającym na eliminację węgla i przejście w przyszłości w tych elektrowniach z gazu na zielone paliwa. Dopóki nie przestawimy się na źródła bezemisyjne musimy z jak najmniejszym wpływem na środowisko zarządzać systemem elektroenergetycznym. Strategia PGE przewiduje właśnie taką przyszłość dla nowo powstających elektrowni gazowych, które przejściowo mają stabilizować system energetyczny korzystając z gazu, jednak docelowo, czyli przed rokiem 2040, gaz będzie zastępowane zielonymi paliwami np. biometanem, wodorem, czy amoniakiem - zapewnia Karol Pawlak.

Czy będą problemy z pozyskaniem 125 mld zł na inwestycje?

Inne pytanie dotyczy finansowania inwestycji PGE - kwota 125 mld zł, jaka ma być wydana na inwestycje, nie jest mała.

- Racjonalność strategii PGE potwierdza dobiegający finału proces wydzielenie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Doprowadzenie go do końca znacząco zwiększy możliwości pozyskania finansowania ambitnych programów inwestycyjnych przez spółki energetyczne, którym te aktywa ciążą zwłaszcza przy pozyskiwaniu finansowania inwestycji - mówi Andrzej Bondyra, wiceprezes Agencji Rynku Energii (ARE).

Jego zdaniem duże znaczenie będą też miały środki dostępne na preferencyjnych warunkach na transformację energetyczną. To aż 25 proc. kwoty 125 mld zł, zaplanowanej przez PGE na inwestycje do 2030 r.

Na pewno ważne też są bieżące zyski, które mają zapewnić kapitał na rozwój, ale warto podkreślić, że duże inwestycje związane z transformacją energetyczna są realizowane na ogół w formule project finance, w przypadku której podstawowym źródłem spłaty finansowania jest nadwyżka finansowa (zyski) generowane przez projekt.

- Wszyscy mamy świadomość, że mechanizmy finansowania zielonego zwrotu są dostępne, że transformacja energetyczna jest konieczna, ale też bardzo kosztowna. Nie ma jednak od niej odwrotu, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest wartością nadrzędną, a zmiany klimatu są faktem - zaznacza Andrzej Bondyra.

125 mld zł to za mało. Konieczne są dodatkowe inwestycje

Karol Pawlak z Politechniki Warszawskiej wskazuje, że 125 mld zł przewidzianych w strategii PGE na transformację energetyczną do 2030 r. z pewnością przyczyni się do modernizacji parku wytwórczego i sieci dystrybucyjnych na wielką skalę. Ale to nie wszystko.

- Uważam jednak, że w dłuższej perspektywie konieczne będą dalsze nakłady na modernizacje sieci dystrybucyjnych. PGE ambitnie zaplanowało dynamiczne zarządzanie całą siecią dystrybucyjną, co wymaga m.in. przebudowy wszystkich stacji średniego napięcia. To bardzo kosztowne zamierzenia, ale konieczne, jeśli chcemy opierać nasza energetykę o odnawialne źródła - podpowiada Karol Pawlak.

Jeśli chodzi o możliwości pozyskania kapitału, to przypomina, że cała Unia Europejska podjęła wyzwanie transformacji energetycznej, a skoro zmieniamy świat w którym żyjemy, wiążą się z tym bardzo wysokie koszty powszechnej transformacji. Obejmie ona nie tylko sektor energetyki zawodowej, ale też wszystkich odbiorców indywidualnych i biznesowych, który sami stają się coraz częściej inwestorami i producentami energii.

Spodziewa się, że na pewno perspektywy finansowania zielonych inwestycji przez PGE poprawią się w konsekwencji wydzielenia aktywów węglowych do NABE. Największa polska grupa energetyczna uwolni się od ciążącego na jej rozwoju śladu węglowego, co otworzy szerzej dostęp do kapitału. Instytucje finansowe kredytujące rozwój energetyki chętniej i taniej kredytują projekty służące właśnie transformacji energetycznej.

- Rezygnując z wykorzystywania paliw kopalnych, PGE przyspieszy inwestycje, ponieważ przed grupą otwierają się zupełnie nowe, niedostępne wcześniej możliwości pozyskiwania atrakcyjnego i łatwiej dostępnego finansowania projektów modernizacyjnych. Dotyczy to zarówno możliwości zaciągania zadłużenia, jak i preferencyjnych funduszy krajowych oraz unijnych przeznaczonych z założenia na finansowanie transformacji energetycznej - podsumowuje Karol Pawlak.