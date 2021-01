2,5 mln Polaków ma przeciekający dach i wilgoć w domu. To wyzwanie dla ciepłownictwa

Blisko 2,5 miliona osób (900 tys. gospodarstw domowych) w Polsce mieszka w budynkach z przeciekającym dachem, nieszczelnymi oknami i drzwiami lub wyraźnie występującą wilgocią. Skuteczną poprawą tego stanu rzeczy może być termomodernizacja budynków i podłączenie, tam gdzie to możliwe, do sieci ciepłowniczej.

Dwa rozwiązania problemu

Potrzebna także rewitalizacja

Więcej pieniędzy na remonty komunalne

Ponadto, osoby ubogie rzadziej wykonują przeglądy techniczne pieców i wentylacji, ze względu na koszty ich naprawy.IBS proponuje dwa instrumenty ograniczenia skali ubóstwa i poprawy jakości życia osób ubogich: zasiłek celowy na czyste ogrzewanie oraz pełne finansowanie termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, w tym podłączanie do sieci ciepłowniczej lub gazowej budynków wielorodzinnych.Wprowadzenie zasiłku celowego na czyste ogrzewanie doraźnie poprawi jakość życia osób ubogich, natomiast pełne finansowanie termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, w tym podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej budynków wielorodzinnych kompleksowo ograniczy skalę ubóstwa energetycznego. Poprawi to jakość powietrza, a także zdrowie i warunki życia osób ubogich energetycznie.Pełne finansowanie termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła lub podłączenia do sieci ciepłowniczej to najskuteczniejszy instrument przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. W Polsce wdrażane są programy Czyste Powietrze oraz Stop Smog, które do pewnego stopnia spełniają warunki wsparcia ubogich energetycznie gospodarstw domowych.W przypadku Czystego Powietrza wysokość i forma wsparcia jednak nie wystarczy, aby gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej podjęły termomodernizację, pomimo podwyższonego poziomu dofinansowania. W programie Stop Smog, który zakłada pełne sfinansowanie termomodernizacji i źródeł ciepła, w momencie opracowania raportu brało udział jedynie siedem miast.To jednak nie wszystko. Polityka rewitalizacji to dobre rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego, wynikającego z niewłaściwych warunków mieszkaniowych. W jej ramach należy zastępować piece na węgiel i ogrzewanie elektryczne ogrzewaniem centralnym, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych. Poprawi to stan techniczny budynków, bezpieczeństwo i jakość życia ich mieszkańców.Wymiana źródła ciepła w ramach rewitalizacji powinna być priorytetem: pozwala objąć większą liczbę mieszkańców i zmniejszyć uciążliwość smogu na gęsto zaludnionych obszarach miejskich.Rewitalizacja skoncentrowana na walce z ubóstwem energetycznym stanowi także przykład modelowej interwencji przełamującej negatywne zjawiska społeczne, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne.Zasadne jest także utrzymanie lub zwiększenie środków przeznaczonych na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego, a także zapewnienie rekompensat wyższych wydatków na energię wśród osób ubogich.Autorzy raportu IBS przyznają, że budżety samorządów są w obecnej sytuacji wyjątkowo obciążone, jednak ewentualne ograniczanie wydatków nie powinno odbywać się kosztem warunków życia osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej i mieszkaniowej.Pomoc powinna być kierowana priorytetowo do osób mieszkających w nieocieplonych domach i mogłaby przyjąć formę obniżki czynszu dla lokatorów decydujących się na wymianę źródła ciepła. Kwota wsparcia powinna zależeć od dochodu oraz charakterystyki domu (np. metrażu lub typu ogrzewania).- Poprawa warunków mieszkaniowych jest koniecznym warunkiem sprawiedliwej transformacji sektora energetycznego w Polsce. Ograniczenie zużycia energii oraz emisji bez jednoczesnej utraty jakości warunków życiowych powinno być nadrzędnym założeniem dekarbonizacji gospodarki. Brak gwarancji podstawowych standardów mieszkaniowych, takich jak stabilne ogrzewanie oraz korzystanie z urządzeń elektrycznych, podważa ideę sprawiedliwej transformacji - ocenia Instytut Badań Strukturalnych.