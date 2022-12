2022 rok - takiego dotąd nie było. Wojna zmieniła wszystko

O wydarzeniach, które w 2022 roku miały największy wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce, mówią WNP.PL szefowie PGE, Taurona, E.ON Polska i Polenergii. Na pierwszy plan wysuwa się, rzecz jasna, wojna na Ukrainie.

- To był rok wyzwań dla całej gospodarki, w tym również polskiej energetyki. W wyniku wojny wywołanej przez Rosję wystąpiło wiele destabilizujących zdarzeń - wskazuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

- Agresja Rosji na Ukrainę zdefiniowała życie gospodarcze na całym świecie. Europa odczuwa skutki tych działań do dziś - mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

- Obecny kryzys energetyczny jest ściśle powiązany z implikacjami wojny w Ukrainie, przede wszystkim z wstrzymaniem dostaw rosyjskiego gazu do państw Europy Zachodniej - mówi Andrzej Modzelewski, prezes zarządu E.ON Polska.

- 2022 rok to zdecydowanie najbardziej wymagający rok dla sektora energetycznego, jaki pamiętam. Wystąpiło w nim co najmniej kilka bardzo istotnych czynników, które nakładając się na siebie, wywołały efekt czarnego łabędzia - mówi Jarosław Bogacz, członek zarządu Polenergii.

2022 rok przechodzi do historii, niestety, jako czas bestialskiej agresji Rosji na Ukrainę, ale też wojny energetycznej z Unią Europejską, którą też wywołała Moskwa, wykorzystując uzależnienie Starego Kontynentu od rosyjskich dostaw surowców energetycznych.

Ceny zaczęły szaleńczo wzrastać i w efekcie w Europie na rynkach surowców energetycznych i energii elektrycznej doszło do interwencji państw na wielką skalę. Trzeba było uspokoić sytuację, zapobiec panice i tak, jak to mośliwesprowadzić ceny do akceptowalnego poziomu. To się zdarzyło także w Polsce. Piszemy o tym niemal codziennie, ale czy wszystko widzimy?

Refleksjami o tym, jakie wydarzenia miały największy wpływ na sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce w 2022 roku, podzielili się z nami Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu PGE, Paweł Szczeszek – prezes zarządu Taurona Polska Energia, Andrzej Modzelewski - prezes zarządu E.ON Polska i Jarosław Bogacz - członek zarządu Polenergii.

Wojciech Dąbrowski: Kryzys energetyczny stał się katalizatorem pozytywnych zmian w podejściu do bezpieczeństwa energetycznego

- To był rok wyzwań dla całej gospodarki, w tym również polskiej energetyki. Z gospodarczymi perturbacjami miała do czynienia również cała Europa. W wyniku wojny wywołanej przez Rosję wystąpiło wiele destabilizujących zdarzeń, z których każde wywarło poważny wpływ na funkcjonowanie rynku energii i kondycję branży energetycznej.

W pierwszej kolejności trzeba wymienić kryzys energetyczny, związany z ograniczeniem dostępności i skokowymi zmianami cen paliw kopalnych. Gwałtowny wzrost cen węgla i gazu, przełożył się finalnie na niespotykany wcześniej wzrost kosztów produkcji energii elektrycznej, a ostatecznie również na poziom jej cen w całej Europie. Nie bez wpływu pozostaje ciągle agresywna - i niestety częściowo skuteczna - polityka dezinformacji ze strony Rosji. Drugim istotnym czynnikiem było zerwanie budowanego przez dziesięciolecia łańcucha dostaw surowców ze Wschodu.

Gospodarki krajów europejskich musiały znaleźć efektywny sposób zastąpienia dostaw paliw kopalnych pozyskiwanych dotychczas z Rosji.

PGE poprzez spółkę zależną PGE Paliwa zorganizowała import węgla kamiennego do Polski drogą morską, zobowiązując się do sprowadzenia 10 mln ton węgla do końca sezonu grzewczego. Do połowy grudnia do Polski trafiło już 6,7 mln ton tego surowca - na potrzeby energetyki, ciepłownictwa, przemysłu i gmin oraz gospodarstw domowych. To gigantyczne logistyczne przedsięwzięcie, które pokazało nasze ogromne możliwości i elastyczność działania - w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację.

Trzecim w kolejności, ale bardzo ważnym wydarzeniem, jest - moim zdaniem - zmiana społecznego postrzegania (i sposobu dyskusji) znaczenia, roli i wyzwań stojących przed polską energetyką.

Kryzys energetyczny, zjawisko niewątpliwie negatywne, stał się jednocześnie katalizatorem pozytywnych zmian w podejściu do bezpieczeństwa energetycznego, jako fundamentu rozwoju gospodarczego. Widać to na przykładzie rozwiązań proponowanych na poziomie Unii Europejskiej, starającej się przeciwdziałać skutkom rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale także na poziomie narodowym. Świetnym przykładem jest zmiana nastawienia Polaków do planów rozwoju energii jądrowej.

Jarosław Bogacz: 2022 rok to zdecydowanie najbardziej wymagający rok dla sektora energetycznego, jaki pamiętam

- 2022 rok to zdecydowanie najbardziej wymagający rok dla sektora energetycznego, jaki pamiętam. Wystąpiło w nim co najmniej kilka bardzo istotnych czynników, które - nakładając się na siebie - wywołały efekt czarnego łabędzia.

Przede wszystkim to wybuch wojny za naszą wschodnią granicą. To wydarzenie bezprecedensowe w skali pokoleniowej, które - w połączeniu z sankcjami Unii Europejskiej, zatrzymaniem przepływu gazu i retorsjami ze strony Rosji - spowodowało ogromny wzrost cen surowców, co przyczyniło się do kilkusetprocentowych wzrostów kosztów zmiennych produkcji energii.

Efekt wysokich kosztów produkcji energii, w połączeniu z gwałtownym przyrostem instalacji fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym i ograniczeniami w przepływach pomiędzy krajami, wywołały kolejne zjawisko: znaczący wzrost zmienności cen rynkowych, skutkujący ich przyrostem nie tylko spowodowanym przez efekt tzw. bazy kosztów, ale także wzrostem kosztów profilu odbiorców końcowych.

Wspomniane czynniki spowodowały również spory zwyżkę kosztów profilu źródeł OZE, co skutkowało jeszcze większym niż historycznie obniżeniem cen sprzedaży energii ze źródeł OZE w stosunku do średnich cen rynkowych.

Drastyczna zmiana struktury cenowej oraz wysokie poziomy cen wywołały niestety kolejne niespodziewane skutki, a mianowicie ofensywę regulacyjną, która - z jednej strony - zamroziła ceny dla odbiorców końcowych, ale - z drugiej - też nałożyła na wytwórców i spółki obrotu ograniczenia cenowe i przychodowe.

Cała sytuacja może prowadzić do przereagowania regulacyjnego. Niewątpliwie wprowadziło to dużą niepewność na rynku, zarówno w bieżącej działalności, jak i podejmowania nowych inwestycji. W średniej perspektywie odbije się to negatywnie na rynku energii.

Paweł Szczeszek: Nie możemy już budować okresu przejściowego, opierając się na gazie, o czym dyskutowaliśmy intensywnie jeszcze dwanaście miesięcy temu

- Agresja Rosji na Ukrainę zdefiniowała życie gospodarcze na całym świecie. Europa odczuwa skutki tych działań do dziś. Putin podjął decyzję o ataku militarnym na Ukrainę oraz szantażu surowcowym wobec Unii Europejskiej, co przedłożyło się na ograniczenie podaży gazu na rynku i skutkowało wzrostem cen tego surowca.

Unia Europejska uruchomiła wiele sankcji, które miały posłużyć jako narzędzie wpływu na decyzje Kremla. W związku z tym wprowadzono embargo na rosyjski węgiel. Wydarzenia te miały bezpośredni wpływ na cały rynek, w tym na energetykę.

W związku z sytuacją geopolityczną ożywiła się dyskusja dotycząca założeń i kierunków transformacji energetyki. Nie możemy już budować okresu przejściowego, opierając się na gazie, o czym dyskutowaliśmy intensywnie jeszcze dwanaście miesięcy temu. Konieczne jest udrożnienie rozbudowy instalacji OZE.

Rok 2022 zapamiętamy jako kluczowy, jeżeli chodzi o rozwój energetyki jądrowej w Polsce: wybór dostawców technologii do dwóch pierwszych bloków należy uznać za ważne wydarzenie. Jednak zawirowania, których skutki wciąż obserwujemy w gospodarce, wywołane przez Rosję, będziemy odczuwać jeszcze w 2023 roku.

Dlatego rząd postanowił wprowadzić wiele rozwiązań legislacyjnych, które mają uchronić społeczeństwo przed konsekwencjami kryzysu energetycznego, za którym stoi Władimir Putin. Dlatego też pojawiła się ustawa o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej, oraz rozporządzenia w sprawie obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej.

Wdrożone mechanizmy chronią odbiorców przed radykalnym wzrostem cen odpowiadającym wzrostowi kosztów produkcji i znacznie zmieniają działanie rynku energii elektrycznej.

Andrzej Modzelewski: Obecny kryzys energetyczny jest ściśle powiązany z implikacjami wojny w Ukrainie

- Obecny kryzys energetyczny pozostaje ściśle powiązany z implikacjami wojny w Ukrainie, przede wszystkim z wstrzymaniem dostaw rosyjskiego gazu do państw Europy Zachodniej. Polska jest częścią europejskiego systemu energetycznego, dla którego jeszcze niedawno Rosja pełniła rolę jednego z głównych dostawców surowców.

Sytuacja geopolityczna drastycznie zmieniła ten układ, a dostawy z tego kierunku zostały niemal zupełnie wstrzymane, przez co pojawiła się konieczność zastąpienia ich surowcami z innych kierunków.

Presja czasu oraz konieczność natychmiastowego reagowania na zachodzące zmiany spowodowały, że ryzyka, które pojawiły się w związku z powstałą luką surowcową, zaczęły być bardzo wysoko wyceniane. Dlatego też ceny nośników energii zaczęły bardzo mocno rosnąć, co widzimy w wycenach forward.

Dodatkowo braki surowców spowodowały, że elektrownie nie są pewne dostaw w średnim i długim horyzoncie czasowym. Na to nałożyła się także niska płynność (na przykład na giełdzie takiej jak Towarowa Giełda Energii), jeżeli chodzi o stronę podażową. Niska podaż spotkała się z wysokim popytem. Spready, czyli różnice między ofertami kupna i ofertami sprzedaży, były kilkusetzłotowe, co jeszcze bardziej podbiło ceny.

Jednym z podstawowych wyzwań na 2023, przed którym stoi E.ON Polska oraz cała branża energetyczna, stał się jest dostęp do nośników energetycznych; kolejnymi są: utrzymanie dotychczas realizowanych procesów w warunkach zmiany kluczowych dla energetyki regulacji oraz przetrwanie finansowe obecnego kryzysu.