25 mln zł dotacji na 5,5 tys. instalacji. Minister podsumuje „Mój prąd” i zapowie zmiany

Mikroinstalacje OZE dofinansowane z rządowego programu „Mój prąd” pozwoliłby na pokrycie zapotrzebowania na energię dokładnie 12 160 gospodarstw domowych – wynika z wyliczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W projekcie przewidziano 1 mld złotych na dotacje do instalacji PV. Na razie wypłacono ok. 25 mln złotych. Program działa od dwóch miesięcy i już zapowiadane są w nim zmiany.

Na rynku już brakuje wykwalifikowanych pracowników. Problem jest też z dostępem do dobrej jakości paneli fotowoltainczych.- „Mój Prąd” to 1 mld zł wpompowany w branżę, która praktycznie nie istniała. Jednak ten 1 mld zł przyniesie rynek warty 4 mld zł dla branży, która była oceniana wcześniej na kilkaset milionów złotych rocznie – ocenia Dawid Cycoń, prezes firmy ML System, która produkuje i dystrybuuje elementy do instalacji PV.Do dyskusji zostali zaproszeni Pascal Brodnicki, prezes zarządu, EkoPower21; Krzysztof Brzewski, dyrektor sprzedaży kanału biznesowego, Strefa Energii; Michał Ciapka, członek zarządu, Higasa Properties; Krzysztof Musialak, dyrektor, Departament Zarządzania Sprzedażą na Rynku Biznesowym, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.; Andrzej Owczarek, główny projektant, NOW Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.; Agnieszka Szczepaniak, architekt, AP Szczepaniak oraz Piotr Woźny, prezes, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.