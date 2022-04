25 obrotów butelki i bezopadowe piwo, firmy chwalą się ekologią

Od wielu lat firmy z branży spożywczej pracują nad rozwiązaniami dotyczącymi gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i zrównoważonego rozwoju. Zebraliśmy dla was garść ciekawych przykładów.

- Kryzys energetyczny nie sprzyja przedsiębiorcom. Jednak oczywistym jest, że firmy muszą cały czas dążyć do wdrażania rozwiązań z zakresu GOZ - podkreśla Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Instalacje OZE, zawracanie opakowań do obiegu, redukcja odpadów, rolnictwo regeneratywne - to przykłady działań na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki podejmowanych przez firmy - m.in. polskiego sektora spożywczego.

O gospodarce obiegu zamkniętego będziemy rozmawiać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) w Katowicach, 25-27 kwietnia. Zrównoważona gospodarka i jej zielona transformacja to jeden z głównych nurtów tematycznych Kongresu.

- Już od kilku lat intensyfikowane są działania związane ze wdrażaniem rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ale wciąż jeszcze jesteśmy na początku tej drogi i wiele jeszcze pracy oraz wyzwań przed nami - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. W rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że cały czas musimy się edukować jako firmy i jako społeczeństwo na temat znaczenia rozwiązań GOZ.

Innej drogi nie ma

- Producenci poniosą ogromne koszty związane z wdrażaniem rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego, ale są to obciążenia, które musimy ponieść, bo innej drogi już nie ma. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie zredukujemy odpadów, emisji CO2, jeśli nie oddzielimy wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska, to wszyscy poniesiemy jeszcze większe koszty. Stracimy źródła surowców dla żywności, możliwości zaopatrzenia, będziemy mieli niewystarczającą produkcję rolną i poważny kryzys żywnościowy. Dlatego jest tak ważne, abyśmy to rozumieli i działali - zaznacza Gantner.

Wiceprezes PFPŻ podkreśla, że musimy się liczyć ze zmianą w dziedzinie opakowań i co za tym idzie, z produktami, które będą miały krótszy termin ważności.

- Jeśli producenci żywności zaczną stosować opakowania, które w 100 proc. będą recyklowalne, może się okazać, że barierowość niektórych opakowań spadnie, przez co nie będą one tak trwałe, jak obecnie. Produkty żywnościowe będą miały więc krótszy okres przydatności do spożycia. Na przykład zamiast trzech warstw folii ochronnej, będzie tylko jedna. Ale jeżeli dzięki temu doprowadzimy do tego, że opakowania po produktach żywnościowych nie będą wyłącznie odpadem, które gdzieś spłonie, trafi na śmietnik, zanieczyści morza i oceany, tylko staną się cennym surowcem, który ponownie zostanie wykorzystany do nowego opakowania, to takie działania mają sens. Warto jednak pamiętać, że granicą, której przekroczyć nie można, jest bezpieczeństwo konsumentów - argumentuje Gantner.



Aktualne działania firm mają na celu z jednej strony ograniczenie wyrzucania odpadów, z drugiej strony zwiększenie efektywności środowiskowej i energetycznej wszystkich procesów, tak aby zużywać jak najmniej energii i tym samym zmniejszać ślad węglowy. Kryzys energetyczny nie sprzyja jednak przedsiębiorcom - potężne podwyżki cen gazu, który w porównaniu z energią elektryczną dawał w Polsce 50 proc. zmniejszenia śladu węglowego nie zachęca do inwestowania instalacje wykorzystujące to paliwo. Mimo tego i innych ograniczeń spektrum prośrodowiskowych działań jest szerokie i urozmaicone. W niniejszym raporcie skupiamy się na tych, które są związane z realizacją idei gospodarki obiegu zamkniętego oraz z efektywnym gospodarowaniem energią i wykorzystaniem paliw.

Energia cieplna z pierza

- Od kilkunastu lat Indykpol stosuje w zakładzie system odzysku ciepła z instalacji chłodniczej, tj. pompę ciepła z zestawem wymienników ciepła, który to zestaw pozwala podgrzewać całą ciepłą wodę zużywaną przez zakład produkcyjny do temp. 55°C. Woda ta jest używana do celów technologicznych, mycia zakładu i dla celów socjalnych. Odzysk ciepła z instalacji chłodniczej stanowi prawie 30 proc. całej energii cieplnej zużywanej w zakładzie. Podstawowym efektem inwestycji jest zmniejszenie zużycia paliw w kotłowni i obniżenie przez to emisji gazów i pyłów, a także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez skraplacze amoniakalne (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wynika ze zmniejszenia obciążenia skraplaczy; część par amoniaku jest kierowana do wymiennika ciepła, gdzie następuje jego odzysk) - mówi Krystyna Szczepkowska, doradca zarządu ds. właścicielskich Indykpolu.

I tak od 2009 roku energia cieplna w zakładowej kotłowni produkowana jest w procesie pirolizy pierza. Instalacja jest w stanie zutylizować rocznie 17 500 ton pierza. Uzyskane w procesie jego utylizacji ciepło jest wykorzystywane w procesach produkcyjnych w zakładzie w Olsztynie oraz do ogrzewania. Kotłownia została również wyposażona w urządzenia do ciągłego pomiaru zanieczyszczeń, a także zespolony system odpylania i oczyszczania spalin, przede wszystkim ze związków siarki oraz chloru. W rezultacie strumień odpadów w tym procesie został zredukowany o 87 proc. Dzięki temu zakład w Olsztynie w ogóle nie pozyskuje energii cieplnej z węgla.

Obecnie 1/3 energii elektrycznej wykorzystywanej przez spółkę wytwarzana jest w nowo wybudowanej wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej. Nowoczesna instalacja kogeneracji uruchomiona została w I kwartale 2021 roku, zasilana jest gazem ziemnym i pozwala na produkcję zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej (w postaci pary technologicznej i ciepłej wody) ze sprawnością powyżej 75 proc. - Planujemy również wykorzystanie technologii fotowoltaiki do produkcji energii elektrycznej - dodaje Szczepkowska.

Zakład w Olsztynie wyposażony jest też w podczyszczalnię ścieków, która w istotny sposób poprawia parametry ścieków poprodukcyjnych trafiających do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Olsztynie. Indykpol realizuje planową politykę zmniejszania energochłonności zakładu. Jednym z takich przedsięwzięć jest wymiana oświetlenia świetlówkowego na LED-owe (proces jest w toku, obecnie wymiana na poziomie 60 proc).

Krystyna Szczepkowska zaznacza, że rozwiązania GOZ, które mogą być zastosowane w zakładzie, muszą być dostosowane do specyfiki pracy całego zakładu, tzn. do zmiennego, w ciągu doby, zapotrzebowania na poszczególne media (energia elektryczna i cieplna, woda czy gaz). Dodatkowo należy uwzględnić rolę, jaką spełnia zakład, tj. dostarcza produkty spożywcze dla ludzi. Wszelkie rozwiązania muszą zapewnić, że jakość towarów produkowanych przez spółkę nie ulegnie pogorszeniu.

Butelki z recyklatu, energia z OZE

Paulina Kaczmarek, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w grupie spółek Danone, mówi, że działania na rzecz GOZ spółka podejmuje już od lat. Zwraca uwagę przede wszystkim na recykling opakowań i konieczność wprowadzenia systemu kaucyjnego.