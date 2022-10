25 ton węgla dla każdego za 2100 zł + VAT. Sprzedaż ruszyła pełną parą

Uruchomiliśmy stronę internetową, za pośrednictwem której instytucje użyteczności publicznej, samorządy, a także przedsiębiorcy mogą kupić węgiel - poinformował w poniedziałek prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Jak dodał, minimalne zamówienie to 25 ton.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Podczas konferencji prasowej w Otwocku szef PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski podkreślił, że firma realizuje zadanie "zasypania" na polskim rynku luki, która powstała po rosyjskim węglu.

- Do dziś sprowadziliśmy 4 mln ton, do końca roku to będzie 8 mln ton, a do końca sezonu, czyli do kwietnia sprowadzimy 10 mln ton - poinformował prezes PGE.

Przekazał też, że kilka dni temu spółka PGE Paliwa uruchomiła specjalną infolinię i stronę internetową, za pośrednictwem której, wypełniając formularz, instytucje użyteczności publicznej, samorządy i przedsiębiorcy mogą kupić węgiel.

- Każdy przedsiębiorca może u nas kupić na własne potrzeby węgiel. Minimalne zamówienie to 25 mln ton - zaznaczył Dąbrowski.

Dodał, że cena węgla typu groszek sprzedawanego przez spółkę to 2100 zł plus VAT, natomiast cena miału to 1700 zł plus VAT.

- Zwróciliśmy się także do wszystkich samorządów w Polsce z apelem, by kupowały węgiel za pośrednictwem swoich spółek bądź przedsiębiorstw i dalej dystrybuowały paliwo do klientów po to, by wyeliminować pośredników, by węgiel był dostępny, tańszy - przekazał prezes PGE.

Jak mówił, do tej pory zgłosiło się kilkanaście samorządów, pierwszą partię węgla dla mieszkańców kupił Otwock.

Informacje nt. sprzedaży węgla dla klientów instytucjonalnych i przedsiębiorców, a także formularz do wypełnienia można znaleźć na stronie internetowej PGE.