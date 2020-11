27,4 mld do wzięcia. Czy wynik aukcji dla dużych instalacji będzie sukcesem?

Ruszyły tegoroczne aukcje OZE, których będzie osiem. Bodajże najciekawsza rozgrywka odbędzie się pod koniec listopada. Wtedy w jednej aukcji na sprzedaż energii wezmą udział projekty wiatrowe i fotowoltaiczne o mocy powyżej 1 MW. Fotowoltaika liczy tu na wyniki lepsze niż rok temu. - Spodziewamy się, że tegoroczna aukcja dla dużej fotowoltaiki okaże się jeszcze większym sukcesem niż ubiegłoroczna - mówi Ewa Magiera z Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

- Spodziewamy się, że tegoroczna aukcja dla dużej fotowoltaiki okaże się jeszcze większym sukcesem niż ubiegłoroczna. Rząd zaplanował, że w tegorocznej aukcji energię sprzedadzą farmy słoneczne o łącznej mocy około 700 MW. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki szacuje, iż już teraz jest ponad 800 MW mocy projektów powyżej 1 MW, które uzyskały warunki przyłączenia do sieci. Zatem możemy być pewni, że w aukcjach projektów fotowoltaicznych nie zabraknie - mówi Ewa Magiera, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.- Poza tym w ostatnich latach obserwujemy znaczący spadek kosztów technologii PV, a więc i cen oferowanych w aukcjach. W Niemczech po raz kolejny ceny oferowane dla fotowoltaiki w aukcjach okazały się niższe niż dla wiatraków. W Polsce obserwujemy dodatkowo wyhamowanie rozwoju energetyki wiatrowej, spowodowane ustawą 10H, co także przekłada się na wyniki aukcji OZE - dodaje Ewa Magiera.Tegoroczna aukcja na sprzedaż energii dla koszyka aukcyjnego wiatr-fotowoltaika dla instalacji o mocy do 1 MW została zaplanowana na 3 grudnia, jako ostatnia z tegorocznych aukcji OZE. Dotychczas w tym koszyku królowała fotowoltaika i prawdopodobnie tak samo będzie w tym roku.- Technologia wiatrowa rozwija się raczej w kierunku poprawiania efektywności dużych farm wiatrowych. Dlatego nic nie wskazuje na to, by także w koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla instalacji do 1 MW miało dojść do zmiany dotychczasowych trendów - mówi Janusz Gajowiecki.- W przypadku koszyka wiatr-fotowoltaika dla instalacji o mocy do 1 MW w tegorocznej aukcji planowana jest sprzedaż energii przekładająca się na instalacje PV o mocy około 800 MW. Warto pamiętać, że w ubiegłym roku fotowoltaika wypełniła cały koszyk aukcyjny dla instalacji do 1 MW, a projektów było o 10 proc. więcej, niż możliwy do sprzedania wolumen energii. Projektów PV stale przybywa, więc spodziewamy się, że i w tym roku koszyk ten będzie w całości wygrany przez fotowoltaikę - mówi Ewa Magiera.W tegorocznych aukcjach OZE wsparciem może zostać objęty wolumen maksymalnie 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych w okresie wsparcia, czyli przez 15 lat, o maksymalnej wartości około 27,4 mld zł. Duża część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy powyżej 1 MW - 46,3 TWh energii do zakontraktowania, o wartości ponad 14 mld zł.