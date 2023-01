28 mln kary za nieuczciwe praktyki w fotowoltaice

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 28 mln kary na BO Energy m.in. za utrudnianie konsumentom bezkosztowego odstąpienia od umowy, wprowadzanie ich w błąd co do współpracy z Ministerstwem Klimatu i co do bezpłatności audytu.

Teraz spółka będzie musiała zwrócić pieniądze konsumentom, którzy odstąpili od umowy.

Spółka BO Energy (wcześniej FG Energy) z Krakowa sprzedaje i montuje instalacje fotowoltaiczne. Umowy zawiera poza lokalem przedsiębiorstwa. Do Urzędu docierały skargi konsumentów na jej działalność. W lutym 2022 r. prezes UOKiK postawił jej zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Teraz wydał decyzję, w której stwierdził, że spółka stosowała nieuczciwe praktyki.

BO Energy stosowała bezprawne techniki manipulacyjne, by klienci nie mogli odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów

- BO Energy wprowadzała konsumentów w błąd aby podpisali umowy o wartości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych. Następnie stosowała bezprawne techniki manipulacyjne w celu uniemożliwienia im bezkosztowego odstąpienia od tych umów – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto UOKiK poinformował, że BO Energy zachęcała konsumentów do skorzystania ze swojej oferty powołując się na współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a taka współpraca nigdy nie miała miejsca.

Bezpłatny audyt ze strony BO Energy kończył się naliczeniem kwoty 2700 zł

To jednak nie jedyne uchybienia ze strony BO Energy, która zachęcała swoich potencjalnych klientów do bezpłatnego wstępnego audytu w Internecie, natomiast potem kazała płacić swoim klientom za niego 2700 zł, ponieważ z zapisów w umowach wynika, że w przypadku odstąpienia od nich FG Energy naliczało opłatę za pakiet czynności, których najważniejszym elementem był audyt.

Firma na różne sposoby starała się uniemożliwić klientom bezkosztowe odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z prawem w takiej sytuacji konsument ma 14 dni do namysłu i w tym czasie może zrezygnować bez ponoszenia żadnych kosztów.

Wyjątkiem jest wyraźne zażądanie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie – wtedy konsument powinien zapłacić za wykonane prace. Spółka próbowała więc taką zgodę przemycić np. w załączniku „Promocje”, gdzie umieściła usługę „Montaż Ekspres”. W rzeczywistości nie wiązała się ona z korzyściami dla konsumenta, bo termin końcowy pozostawał bez zmian, tylko ze zgodą na natychmiastowe rozpoczęcie prac i zapłatę za nie.

Według UOKiK spółka wprowadzała też do umów klauzule nakładające na konsumentów obowiązek współpracy, np. przesyłania dokumentów, zatwierdzania wizualizacji podczas I etapu, który miał się zakończyć 14 dni od podpisania umowy, czyli w czasie, kiedy klienci mogli jeszcze odstąpić od umowy. Mogło ich to wprowadzać w błąd co do możliwości skorzystania z tego prawa.