29,1 mld euro dla klimatu

Z nowego budżetu UE na poziomie 1,8 bln euro, co najmniej 30 proc. środków ma być skierowane na działania związane z ochroną klimatu. Bezzwrotnych środków w ramach tzw. kopert krajowych, które gwarantują państwom z góry określone kwoty funduszy otrzymamy około 81,3 mld euro. Z tego aż 29,1 mld euro musimy wydać na finansowanie transformacji energetycznej zgodnie z celami klimatycznymi. Faktycznie tych środków może być jeszcze więcej - mówi Paweł Wróbel, prezes firmy doradczej Gate Brussels.

- Bezzwrotnych środków w ramach tzw. kopert krajowych, które gwarantują państwom z góry określone kwoty funduszy otrzymamy około 81,3 mld euro. Z tego aż 29,1 mld euro musimy wydać na finansowanie transformacji energetycznej zgodnie z celami klimatycznymi. Faktycznie tych środków może być jeszcze więcej, bo należy do nich dodać także m.in. z programu Life, instrumentu Łącząc Europę czy Horyzontu Europa, w których nie ma alokacji dla państw.Jestem przekonany, że nasze samorządy czy przedsiębiorcy sięgną z wielu różnych funduszy po duże środki, które także będą wydatkowane na zielone inwestycje. Warto podkreślić, że minimalny poziom wydatków na klimat będzie także w funduszach na politykę rolną – od 2023 roku aż 40 proc. Zatem środków na klimat będzie dużo więcej. Gwarantowana kwota 29,1 mld euro to tylko początek.- Posłużmy się przykładem funduszu odbudowy, z którego środki mają być transferowane przez Krajowe Plany Odbudowy (KPO). Polski KPO w części grantowej, czyli spłacanej z unijnego budżetu, ma wynosić 23,1 mld euro, a z tego na działania związane z ochroną klimatu ma być przeznaczone minimum 37 proc., czyli około 8,5 mld euro.Z naszego KPO w ramach działań związanych z ochroną klimatu mogły być finansowane inwestycje podnoszące efektywność energetyczną, inwestycje w rozwój OZE, w czysty transport miejski, czyli zapewne m.in. w elektromobilność, a w mniejszym stopniu m.in. w inwestycje w transport intermodalny, czy w digitalizację transportu drogowego, kolejowego i miejskiego.- Polska będzie mogła skorzystać z funduszy odbudowy poprzez Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Prace nad nim trwają, a rząd wysyła sygnały, że będzie on przekazany do KE na początku 2021, co dawałoby szansę na otrzymanie środków być może jeszcze w I połowie przyszłego roku. Natomiast formalnie rzecz biorąc ostateczny termin na złożenie KPO do KE mija z końcem kwietnia 2021. Gdyby stało się tak dopiero wtedy to pierwsze środki trafią do Polski w II połowie 2021 roku.Natomiast środki z nowego budżetu UE, z części poza funduszem odbudowy, w mojej ocenie najprawdopodobniej mogą popłynąć do Polski najwcześniej na początku 2022 roku. KE prowadzi wprawdzie z Polską rozmowy przygotowawcze, ale groźba użycia budżetowego weta już spowodowała opóźnienia i wstrzymanie części prac. To ma znaczenie, bo uzgodnienia m.in. programów operacyjnych, które uruchomią środki z polityki spójności to sprawy, które zabierają wiele miesięcy.