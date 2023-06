309 mld euro czeka. Polska może się nie załapać na takie pieniądze

W Polsce transformacja energetyczna przebiega za wolno, ale od unijnej polityki klimatycznej odejść się nie da. W działaniach firm na rzecz klimatu pomaga zmiana pokoleniowa - mówi nam Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Polska boryka się z zapóźnieniem w kwestii transformacji energetycznej i przeprowadza ją za wolno; tymczasem to szansa, za którą idą konkretne pieniądze mogące stymulować nasz rozwój gospodarczy.

Jak mówi Kamil Wyszkowski, który reprezentuje instytucję stymulującą biznes do pozytywnych zmian na rzecz klimatu (to dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland), unijna taksonomia wymusi zmiany na polskich firmach - bez względu na to, czy są skłonne je przeprowadzić, czy nie, bo zadecydują o nich kontrahenci.

Na zbliżającym się szczycie klimatycznym COP28 w Dubaju można spodziewać się decyzji przyspieszających zielone inwestycje, jak i dekarbonizację sektora paliwowego.

Jak mówi WNP.PL Kamil Wyszkowski, Polska nie nadąża z transformacją energetyczną od dawna, chociaż już 20 lat temu zdecydowała, że będzie budować energię odnawialną, a energetyka jądrowa miała powstać już w latach 70.

W przyspieszeniu transformacji nie pomaga jednak jeszcze jeden czynnik.

Brak sieci i edukacji klimatycznej zwalniają polską transformację

- Główna polska pięta achillesowa to sieci, które są niedoinwestowane przez dekady, przez co nawet przy boomie w fotowoltaice mamy kłopot z podpięciem do niej energii ze słońca, bo jest stara i nie jest w stanie przyjąć nowych mocy – mówił Wyszkowski.

Brak edukacji klimatycznej to kolejny problem.

- Większość Polaków nie potrafi sobie pewnych kwestii przeliczyć - np. dlaczego są wysokie ceny energii. W Polsce nie mamy edukacji klimatycznej, obywatele również nie rozumieją, skąd się wziął system ETS (unijny system handlu emisjami CO2) i dlaczego jest ważny. Ani przedsiębiorcy, ani społeczeństwo nie wiedzą, czym jest polityka klimatyczna, a administracja powinna być bardziej przenikliwa i ambitna i mówić obywatelom, jak jest, a nie unikać trudnych tematów. Kwestia zmian klimatu absolutnie nie powinna być kwestią polityczną – przekonywał.

Poniżej całość rozmowy z Kamilem Wyszkowskim:

Mimo niechęci niektórych polskich podmiotów gospodarczych, od unijnej polityki klimatycznej nie będzie ucieczki

Jak mówił Wyszkowski, zazwyczaj będzie decydować tabelka w Excelu, a więc jeśli w dalszym ciągu dana firma chce być poddostawcą dla innej, to musi się dostosować, bo ten będzie wymagał określonych standardów raportowania swego śladu węglowego.

Według niego tak kontrowersyjny w Polsce pakiet Fit for 55 stanowi szansę dla gospodarki.

- Za pakietem idą dobre pieniądze dla sfinansowania polskiej transformacji energetycznej. Różne fundusze przewidują dla Polski 309 mld euro, gdzie 150 mld pochodzi z samego ETS-u. Pytanie, czy Polska jest gotowa z nich zrezygnować... – zastanawiał się Wyszkowski.

Jak dodał, szczęśliwie do zarządów polskich firm wchodzi nowe pokolenie i kompletnie przebudowuje ono ich politykę, jeśli chodzi o działanie i jego wpływ na klimat.

Zmian można spodziewać się także na poziomie globalnym, co zostanie omówione podczas zbliżającego się szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju. Międzynarodowe instytucje finansowe będą bardziej ochoczo wspierać inwestycje w transformację.

Szczyt klimatyczny w Dubaju może przynieść wiele nowego, ale rozmowy będą trudne

- Będzie radykalna zmiana postawy Banku Światowego w sprawie zielonych technologii; tak samo będzie w przypadku Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zielone inwestycje wspierane przez międzynarodowe instytucje finansowe i mechanizmy wygenerują miejsca pracy i wzrost gospodarczy – mówił Wyszkowski.

Kolejnym, bardzo ważnym tematem COP28 stanie się globalna dekarbonizacja przemysłu paliwowego, polegająca może mniej na tym, by przestały one wydobywać paliwa kopalne, ale na tym, by ścinały emisje pochodzące ze swej działalności.

- W Europie jest spora szansa na dekarbonizację firm paliwowych; ten sektor musi brać odpowiedzialność za swoje działania, od wydobycia poprzez spalanie surowca i oddać planecie wkład, który sprawi, żeby temperatury przestaną rosnąć – powiedział Kamil Wyszkowski.

COP28 przyniesie także bardzo trudne dyskusje, które jednak muszą się toczyć z państwami, opierającymi swe PKB na sprzedaży ropy, węgla i gazu. Kamil Wyszkowski nie traci jednak optymizmu co do ich finału...

- Także one widzą, że świat odchodzi od paliw kopalnych, chociaż robi to za wolno, ale stymulantem będzie liczba dramatów wywołanych zmianą klimatu, które się dzieją wokół nas i będą szczególnie dotykać krajów globalnego Południa - także tych, które eksploatują złoża paliw kopalnych – podsumował.