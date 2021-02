380 mld euro. Porozmawiamy, czy stać nas na dekarbonizację

Nowe kierunki i najważniejsze trendy kształtujące przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki to kluczowe tematy konferencji EEC Trends, poprzedzającej majowy Europejski Kongres Gospodarczy (EEC). Udział w debacie pod patronatem WNP.PL, która odbędzie się w formule online 17-18 lutego 2021 r., zapowiedzieli przedstawiciele rządu, ludzie biznesu i nauki.

Ważne debaty zaplanowaliśmy w części dotyczącej zielonych pieniędzy. 17 lutego o godz. 14 porozmawiamy o finansowaniu zielonych inwestycji. Odpowiemy m.in. na pytania o potencjalnie dostępne środki na inwestycje w ramach Zielonego Ładu, o narzędzia, warunki, kwoty w tym zakresie. Doradzimy, jak się o te środki starać. Pomówimy o firmach, podmiotach i sektorach w wyścigu o pieniądze „znaczone na zielono”. Całą dyskusję będzie można śledzić w serwisie WNP.PL oraz trends.eecpoland.eu.

Głos w debacie zapowiedzieli: Sławomir Mazurek, dyrektor zarządzający, Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska, Tomasz Niewola, dyrektor departamentu finansowania strukturalnego i mezzanine w mBanku oraz Marek Wadowski, wiceprezes ds. finansów w Tauron Polska Energia.



Sławomir Mazurek powie m.in. o narzędziach synergii pomiędzy zielonymi środkami zwrotnymi i dotacyjnymi, zielonych obligacjach czy przygotowaniach do Zielonego Ładu. Jako przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska, który w finansowaniu przyjaznych dla środowiska naturalnego inwestycji ma wielkie doświadczenie, opowie, jak BOŚ uczestniczy w transformacji energetycznej kraju.



Tomasz Niewola, dyrektor departamentu finansowania strukturalnego i mezzanine w mBanku, wyjaśni meandry praktyki bankowej finansowania ekologicznych inwestycji. Powie, który segment odnawialnych źródeł energii jest dziś najbardziej aktywny – wiatr, offshore czy może słońce. Rozwieje wątpliwości na temat struktury finansowania źródeł odnawialnych: systemu akcyjnego dla OZE czy umów z klientami. Przedstawi prognozy w zakresie inwestycji w offshore na Bałtyku.



Wiceprezes ds. finansów Tauron Polska Energia Marek Wadowski wskaże, jak krajowe spółki energetyczne radzą sobie z pozyskiwaniem finansowania na konieczne inwestycje w momencie, kiedy banki alergicznie reagują na finansowanie węgla czy – w mniejszym stopniu, ale jednak – gazu. Wybiegnie w przyszłość, odpowiadając na pytanie, czy – z punktu widzenia praktyka – odwrót od węgla jest definitywny, a także jak w najbliższej przyszłości wyglądał będzie miks inwestycji w energetykę oraz w którym kierunku podążą inwestycje w OZE.

Wśród istotnych założeń europejskiej strategii są też: oparty na paliwach alternatywnych, zrównoważony transport, efektywne energetycznie budownictwo czy gospodarowanie odpadami w obiegu zamkniętym.Część krajów Unii Europejskiej zieloną drogą podąża od jakiegoś czasu. Zaproponowane działania będą ewolucją i przyspieszą wprowadzane zmiany. Jest jednak pokaźne grono państw, do którego należy Polska, w przypadku których strategia i jej ambitne cele niosą za sobą prawdziwie rewolucyjne zmiany. Bo jak określić wyzwanie dla polskiego sektora energetycznego, który w ponad 75 proc. jest oparty na węglu?- Obecnie szczególnie dynamicznie rozwija się segment fotowoltaiki, której moc zainstalowana w Polsce wzrosła w ciągu ostatniego roku prawie trzykrotnie, osiągając 3,7 GW. Kolejnym etapem będą morskie farmy wiatrowe. Jesteśmy też zaangażowani w finansowanie największych w kraju farm wiatrowych i solarnych – wyjaśnia Maciej Tarnawski, dyrektor departamentu rynków kredytowych w Santander Bank Polska.Czytaj też: Kiedy zobaczymy milion „elektryków” na polskich drogach? O tym, że zielona transformacja nie jest chwilowym trendem, ale trwałą zmianą, niech świadczy przekonanie przedstawicieli sektora finansowego, którzy uważają, iż duże inwestycje niespełniające kryteriów ESG są trudne do sfinansowania, bo wiele instytucji finansowych już dzisiaj wymaga, aby firmy realizowały zielone kryteria.- Finansując projekty firm z przeróżnych branż widzimy, że coraz ważniejszym aspektem jest dążenie do zminimalizowania wpływu na środowisko – zauważa Maciej Tarnawski.Większość dużych firm już dziś planuje realizację rozłożonych na lata, ambitnych projektów ekologicznych i pozyskuje na nie finansowanie. Liderzy zmian diametralnie zmienili sposób myślenia. Działań proekologicznych nie traktują jak kiedyś jako koszt, ale jako inwestycję, która w przyszłości przyniesie konkretne oszczędności finansowe oraz zysk w postaci ochrony środowiska.- Bycie nieekologicznym w najbliższych latach będzie wiązało się z coraz większym kosztem, dlatego niezależnie od branży warto już teraz myśleć o tym, w jaki sposób zredukować wpływ na środowisko – dodaje Maciej Tarnawski.Cele Zielonego Ładu zakładają redukcję zużycia węgla o 60-80 proc. do roku 2030, a w roku 2050 ma on całkowicie zniknąć z europejskiego rynku energii. W ciągu ostatnich prawie trzydziestu lat emisja gazów cieplarnianych w Polsce zmalała z 447 megaton ekwiwalentu dwutlenku węgla do 380 w 2017 roku. Aby do 2050 nasza gospodarka stała się zeroemisyjna, redukcja emisji musiałaby przyspieszyć czterokrotnie.Według szacunków analityków firmy McKinsey dekarbonizacja polskiej gospodarki w ciągu 30 lat będzie kosztowała 380 mld euro. Przyniesie też spadek kosztów operacyjnych, rozwój nowych branż oraz 300 tys. nowych miejsc pracy.