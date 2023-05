3S Hydrogen Council: pierwsza inicjatywa wodorowa Europy Środkowo-Wschodniej

Organizacje, zrzeszających firmy z obszaru wodoru z Europy Środkowo-Wschodniej utworzyły we wtorek w Poznaniu porozumienie pod nazwą 3Seas Hydrogen Council. Głównym zadaniem rady będzie m.in. wspólne reprezentowanie branży wobec KE i Parlamentu Europejskiego.

Jak podkreślał obecny przy utworzeniu rady wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, "to historyczna chwila, która pomoże zbudować międzynarodowe partnerstwa". "Inicjatywa jest doskonałym startem, by budować partnerstwa biznesowe. (...) Nasze kraje mają wielki potencjał" - mówił na Forum H2Poland w Poznaniu Zyska.

3S Hydrogen Council utworzyły organizacje branży wodorowej z Polski, krajów bałtyckich, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Ukrainy. Jak podkreślono w preambule porozumienia, w związku z koniecznością przyśpieszonej transformacji energetycznej, organizacje wodorowe z regionu postanawiają działać wspólnie, poszukiwać podobieństw i synergii, a także komplementarnych możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarki zeroemisyjnej, w której wodór będzie odgrywał istotną rolę.

"Dostrzegamy pilną konieczność, by kraje naszego regionu zainicjowały procesy stałego dialogu, ustalania wspólnych stanowisk zwłaszcza wobec Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego. Tylko wspólnie możemy sprawić, by nasz głos był usłyszany i poważnie wzięty pod uwagę przez ośrodki decyzyjne UE" - napisano.

Sygnatariusze liczą także na rychłe dołączenie Ukrainy do Wspólnoty Europejskiej, co dodatkowo wzmocni region. "Już teraz cieszymy się, że organizacje ukraińskie przystępują do naszej inicjatywy. Wierzymy, że odbudowa Ukrainy będzie procesem wielkiej transformacji i chcemy te procesy wspierać, wspólnie budując wiedzę i doświadczenia" - zaznaczono w preambule.

Polskę w tej inicjatywie reprezentuje Hydrogen Poland - organizacja zrzeszającą przedsiębiorców z obszaru gospodarki wodorowej. Jak ocenił wiceprezes Hydrogen Poland Tomoho Umeda, to stworzenie historycznej platformy, która będzie miała swój głos w UE. "3 Seas Hydrogen Council będzie platformą wymiany doświadczeń i wspólnych działań wspierających nasze kraje i samorządy na drodze zielonej transformacji. Chcemy razem poszukiwać synergii i możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarki zeroemisyjnej, w której wodór będzie odgrywał istotną rolę. Dostrzegamy pilną konieczność rozpoczęcia efektywnego dialogu i wypracowania wspólnego stanowiska naszych krajów wobec Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego a także wobec innych organizacji i ośrodków decyzyjnych na poziomie regionalnym, europejskim i światowym" wyjaśnił. "Z otwartymi ramionami witamy Ukrainę przystępujące do naszej inicjatywy i czekamy na jak najszybsze przystąpienie tego kraju do wspólnoty europejskiej" - dodał Umeda.

Członek zarządu czeskiej wodorowej platformy technologicznej HYTEP Vaclav Bystriansky ocenił, że międzynarodowa współpraca jest niezbędna nie tylko do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych, ale także do osiągnięcia zrównoważonej przyszłości dla całej planety. HYTEP w pełni popiera misję 3S Hydrogen Council, czyli promowanie produkcji i transportu wodoru, jak również jego wykorzystania w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i walki ze zmianami klimatycznymi - dodał Bystriansky.

Oleksandr Riepkin z Ukrainian Hydrogen Council ocenił z kolei, że nowe realia geopolityczne i rynku energii wymagają "drastycznego przyspieszenia transformacji w kierunku czystej energii i zwiększenia niezależności energetycznej Europy od niepewnych dostawców i niestabilnych paliw kopalnych". Jego zdaniem Ukraina może odegrać znaczącą rolę w tej inicjatywie, a strategiczne partnerstwo z UE w dziedzinie gazów odnawialnych stanowi dla Ukrainy okazję do wykorzystania swoich mocnych stron i zbudowania zrównoważonego i innowacyjnego systemu energetycznego.