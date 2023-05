400, a nawet 1600 zł za prąd. Biznes na rozchwianym rynku

Firmy kupujące prąd po cenach zamrożonych w przyszłym roku mogą płacić nieco drożej. Te, które dziś nie korzystają z tego przywileju, powinny szukać lepszych ofert.

Spadek cen prądu daje MŚP w 2023 r. możliwość zakupu energii nawet po cenach mniejszych niż maksymalne określone ustawowo, w oparciu o ceny spotowe. Firmy coraz chętniej korzystają z takich ofert.

W ostatnich miesiącach aktywność sprzedawców energii elektrycznej wzrosła i na rynku pojawiły się oferty sprzedaży prądu dla firm na 2024 rok i kolejne lata.

Szczyt zakupów prądu przez firmy na 2024 rok wystąpi za kilka miesięcy - oferty powinny być wówczas korzystniejsze. Wiele zależy od formy zakupu energii i ewentualnych interwencje w rynek.

Ostatnie miesiące przyniosły uspokojenie sytuacji na rynku energii elektrycznej. Nadal wprawdzie charakteryzuje się on dużą zmiennością cen, ale ceny hurtowe będące główną składową cen detalicznych są znacznie niższe niż latem 2022 roku, kiedy biły rekordy.

- Ceny na rynku terminowym w I kwartale 2023 utrzymywały się na podobnym poziomie do cen z sierpnia 2022 roku i ceny kontraktu z dostawą energii na 2024 rok w ostatnim czasie spadły do poziomu 700 zł/MWh. Według danych, które dziś rano przeglądałem, cena kontraktów terminowych na 2024 rok utrzymuje się na poziomie 700 zł/MWh - mówił Lechosław Rojewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE, podczas konferencji prasowej 24 maja 2023 r.

Niższe ceny energii elektrycznej spowodowane są, zdaniem Rojewskiego, spadkami cen surowców zużywanych do produkcji energii, przede wszystkim węgla kamiennego i gazu ziemnego. Istotnym elementem kosztowym są kontrakty na CO2, które w I kwartale 2023 fluktuowały na poziomie od 80 do 100 euro i były na podobnym poziomie jak w 2022 roku.

Ustawowa maksymalna cena prądu wcale nie musi być najlepszą opcją

Menedżerowie wskazują też m.in., że na poziom cen hurtowych, ograniczając ich wysokość, nadal wpływ mają wprowadzone w 2022 roku zmiany na rynku bilansującym (mechanizm cen maksymalnych), import energii, a wreszcie mniejszy niż rok temu popyt.

Spadek hurtowych cen energii elektrycznej na rynku spotowym i terminowym w połączeniu z interwencją rządu w postaci zamrożenia cen detalicznych prądu na 2023 rok (cena maksymalna) dla części firm i różnorodnością form zakupów energii spowodował, że przedsiębiorstwa są w niejednorodnej sytuacji.

Zbigniew Kinal, prezes zarządu Ozeos, firmy zajmującej się organizowaniem zawierania umów typu PPA (umowy długoterminowe na zakup energii z OZE), twierdzi, że większość polskich firm może w tym roku kupować energię elektryczną po cenie określonej ustawowo na 785 zł/MWh netto, bo to jest cena z tzw. capem dla MŚP.

- Ale spółki obrotu proponują też sprzedaż do sektora MŚP po cenach indeksowanych do rynku spot. To oznacza, że MSP mogą kupić prąd taniej niż po cenie maksymalnej, bo ceny spotowe spadły, a jak cena indeksowana do rynku spot przekroczy cenę maksymalną, to zapłacą cenę maksymalną, czyli 785 zł/MWh - wyjaśnia Zbigniew Kinal.

Inaczej mówiąc, małe i średnie firmy mogą w 2023 r. optymalizować koszty zakupu energii dzięki temu, że ceny hurtowe spadły.

- Duże firmy, spoza sektora MSP, płacą w tym roku za prąd nawet 1300-1600 zł/MWh. To przedsiębiorstwa, które kontraktowały zakupy prądu na bieżący rok mniej więcej w okresie lipiec-sierpień 2022 roku, gdy ceny hurtowe były bardzo wysokie. Jednak są też firmy, który kupowały prąd w 2021 r. na dwa lata ze stałą ceną i one mogą jeszcze mieć ceny na poziomie 400-500 zł/MWh - wskazuje Zbigniew Kinal.

Już te dane pokazują, w jak różnej sytuacji są poszczególni biznesowi odbiorcy energii i menedżerowie dość powszechnie zwracają na to uwagę.

Na popularności zyskały zakupy energii po cenach indeksowanych do rynku spot

- 2023 rok jest specyficzny ze względu na regulacje. Część firm, nawet jeżeli podpisała umowy na zakup prądu po cenie powyżej 785 zł/MWh, czyli cenie ustalonej ustawowo jako maksymalna dla MSP, i tak płaci po tej zamrożonej cenie. Z kolei firmy, które zdecydowały się na zakupy prądu po cenach indeksowanych do giełdowego rynku spotowego, mogą kupować po stawkach mniejszych niż cena maksymalna - mówi Michał Suska, prezes zarządu firmy doradczej Energomix.

- W najbardziej niekorzystnym położeniu są firmy, które zdecydowały się na umowę terminową, ze stawkami dostępnymi w II półroczu 2022, gdzie ceny za 1 MWh oscylowały w granicach 2000 zł/MWh. Z kolei jeśli firmy korzystały z cen określanych na podstawie rynku spot, to w kwietniu cena 1 MWh powinna wynosić około 710 zł/MWh - komentuje Łukasz Czekała, prezes spółki OE IT, właściciela porównywarki cen prądu i gazu.

Michał Suska zwraca uwagę, że dość popularne stały się wśród firm wspomniane już umowy zakupu energii po cenach indeksowanych do spotowego giełdowego rynku energii.

- Ten trend wyraźnie ujawnił się w zeszłym roku, kiedy ceny na rynku terminowym były bardzo wysokie, ale zarazem były przesłanki do prognoz, że ceny spotowe będą spadały, co się stało. Ale trzeba też powiedzieć, że zainteresowanie rynkiem spotowym wzrosło, bo w 2022 r. spółki obrotu sporadycznie oferowały energię w kontraktach terminowych - mówi Michał Suska.

- Firmy obecnie zdecydowanie chętniej niż w przeszłości korzystają z ofert, w których cena jest ustalana na podstawie rynku spot. Są one obarczone ryzykiem zmienności, ale z perspektywy ostatnich miesięcy dużo bardziej korzystne od umów terminowych. Trzeba też otwarcie powiedzieć, że sprzedawcy również wolną obsługiwać tego typu kontrakty i bardziej promują te rozwiązania u swoich klientów - mówi Łukasz Czekała.

W porównaniu do 2022 roku powinno być znacznie łatwiej o oferty sprzedaży prądu

W miarę upływu czasu będzie rosło zainteresowanie firm zakupami energii na 2024 rok i kolejne lata. Łukasz Czekała mówi, że występują dwa szczyty kontraktowe. Wskazuje, że pierwszy, mniejszy, przypada na maj-czerwiec, ponieważ część firm ma półroczne okresy wypowiedzenia, ale zdecydowana większość przedsiębiorców zabiera się do kontraktowania energii od października do połowy grudnia.

W porównaniu do ubiegłego roku powinno być znacznie łatwiej o oferty. Michał Suska wskazuje, że w ostatnich 2-3 miesiącach aktywność sprzedawców energii elektrycznej wzrosła i na rynku pojawiły się oferty sprzedaży prądu dla firm na 2024 i kolejny rok.

- Obecnie oferty sprzedaży prądu na 2024 r. dla większych odbiorców biznesowych, o zużyciu energii powyżej 1 GWh rocznie, oscylują na poziomie 800-850 zł/MWh, a oferty dla mniejszych odbiorców są na poziomie 950-1000 zł/MWh - mówi Michał Suska.

- Porównując oferty sprzedaży dla odbiorców z cenami hurtowymi widać, że w tym roku marże oczekiwane przez sprzedawców prądu są wyższe niż w latach poprzednich. Sprzedawcy zabezpieczają się tak przed zmiennością cen hurtowych, po których kupują energię dla klientów, a które zmieniają się o kilkadziesiąt złotych w ciągu dnia. Ta duża zmienność cen hurtowych powoduje, że oferty dla odbiorców końcowych są często ważne tylko przez kilka godzin - dodaje Michał Suska.

Łukasz Czekała wskazuje, że w przypadku największych przemysłowych odbiorców energii (grupy taryfowe A i B) ceny ustalane są indywidualnie, a w przypadku MŚP ceny w ofertach sprzedawców na lata 2024-2028 oscylują w granicach 1000 zł/MWh.

Z kolei Zbigniew Kinal mówi, że ceny, po jakich obecnie firmy kupują energię ze stałą ceną na 2024 rok, są na poziomie 850 zł/MWh plus.

- To wskazuje, że firmy, które w tym roku kupują energię po cenach zamrożonych, powinny liczyć się z tym, że w przyszłym roku mogą płacić nieco drożej, a z kolei przedsiębiorstwa, dla których ceny nie były zamrożone, powinny znaleźć oferty lepsze, niż uzyskały na 2023 rok - mówi Zbigniew Kinal.

- Naturalnie przy założeniu, że w 2024 r. nie będzie już mrożenia cen dla firm i rynkiem nie wstrząsną ponownie niemożliwe teraz do przewidzenia wydarzenia geopolityczne. Coraz więcej firm w celu zabezpieczenia cen energii w dłuższym terminie decyduje się na kontrakty PPA. Ceny energii w kontraktach PPA są atrakcyjniejsze niż w ofertach standardowych - dodaje Zbigniew Kinal.

Pytanie o dalsze mrożenie cen prądu wraca jak bumerang

Podobnie widzi rozwój sytuacji na rynku Michał Suska.

- Bardzo dużo zależy od formy zakupu energii, ale generalnie moim zdaniem przynajmniej obecny stan rynku, czyli spadek cen hurtowych na 2024 r. w porównaniu do cen na 2023, wskazuje, że firmy, które nie były objęte ochroną, będą płaciły w przyszły roku mniejsze stawki za prąd, a te, które były objęte ochroną, zapłacą nieco powyżej obecnych cen maksymalnych. W każdym razie na pewno warto być aktywnym odbiorcą energii - mówi Michał Suska.

Nadal dużym czynnikiem niepewności są potencjalne działania państwa. Ciągle wraca pytanie o to, czy ceny prądu na 2024 rok zostaną ponownie w jakiejś formule zamrożone.

- Decyzja o zamrożeniu cen była poza jakimkolwiek wpływem grup energetycznych i na tę decyzję nie mamy najmniejszego wpływu. Sytuacja geopolityczna, która została zaburzona konfliktem na Ukrainie, wpłynęła na zaburzenie mechanizmów rynkowych Te zostały zmitygowane przez wprowadzenie ustawy, która miała na celu przede wszystkim zablokować gigantyczny wzrost cen energii tak klientów indywidualnych, jak i MŚP - komentował Lechosław Rojewski.

- Może sytuacja geopolityczna w kontekście konfliktu na Ukrainie nie ulega zmianie, ale rynek się powoli stabilizuje. Widzimy to przede wszystkim w stabilizowaniu się cen surowców, które są potrzebne do wytwarzania energii i jeżeli sytuacja się ustabilizuje i mechanizmy rynkowe kształtowania cen ustabilizują się, to myślę, że będzie możliwość powrotu do sytuacji sprzed konfliktu (na Ukrainie - red.), ale podkreślam, że decyzje są poza grupami energetycznymi - stwierdził Lechosław Rojewski.