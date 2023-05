400 tysięcy inteligentnych liczników energii w Warszawie. Stoen planuje przetarg

W połowie 2023 r. Stoen Operator planuje uruchomić przetarg na dostawę i instalację ponad 400 tysięcy liczników zdalnego odczytu. Spółka chce kupić liczniki u dwóch niezależnych sprzedawców.

Spółka chce ponownie wykorzystać technologię G3 PLC IDIS. Jednak na tym etapie przedsięwzięcia za dostawy urządzeń będą odpowiedzialni dwaj niezależni dostawcy.

Stoen Operator w połowie 2023 r. planuje uruchomić postępowanie przetargowe na dostawy i usługi obejmujące Fazę II Programu AMI. W ramach tych działań spółka chce pozyskać kontrahenta, który dostarczy i zainstaluje od połowy 2024 roku do końca 2026 roku ponad 400 tys. inteligentnych liczników.

Jednak na tym etapie przedsięwzięcia za dostawy urządzeń będą odpowiedzialni dwaj niezależni dostawcy. Pozwoli to obniżyć ryzyko opóźnień w dostawach liczników zdalnego odczytu. Stoen Operator dokonał również rewizji wymagań technicznych i formalnych, aby zapewnić jak największą konkurencyjność ofert.

- Z naszych dotychczasowych doświadczeń z Fazy I wynika, że G3 PLC IDIS to najlepsza z obecnie dostępnych technologii dla gęstego obszaru miejskiego. Wyróżnia się ona pod względem kosztów, kryterium rynkowego i technicznego, dlatego ponownie na nią stawiamy - powiedział Marcin Wilkowski, program manager Programu AMI.

Urządzenia, które będą instalowane w Fazie II będą się komunikować z wdrożonym w 2021 roku i rozwijanym autorskim systemem HES-NG. Rozwiązanie to już na tym etapie jest w stanie obsłużyć praktycznie każdy licznik zgodny z DLMS w komunikacji punkt-punkt oraz urządzenia w technologii G3 PLC IDIS.

Zróżnicowane i wieloaspektowe przedsięwzięcie

Konieczność wdrożenia inteligentnych liczników wynika z podpisanej 2 czerwca 2021 roku przez prezydenta RP nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne. Wprowadza ona obowiązek instalacji liczników zdalnego odczytu u 80 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych do 2028 roku.

Zgodnie z tymi przepisami operatorzy do końca 2023 r. będą musieli wymienić co najmniej 15 proc. wszystkich liczników, dwa lata później - 35 proc., natomiast w 2027 roku ma to być już 65 proc.

- AMI to kompleksowy program, którego nie można traktować jak standardowej wymiany liczników. Jest to wieloetapowy proces. Wymaga m.in. implementacji systemu informatycznego do przetwarzania dużych ilości danych i codziennego odczytu tych mierników. Konieczna jest także przebudowa procesów biznesowych wewnątrz operatora systemu dystrybucyjnego. Przeprowadzimy także szereg szkoleń tak, aby pracownicy uzyskali odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi zupełnie nowych technologii i urządzeń - tłumaczy Jakub Tomczak, dyrektor Pionu Zarządzanie Pomiarami w Stoen Operator.

Blisko milion liczników energii do wymiany. Proces już trwa

Program AMI rozpoczął się w Stoen Operator w 2022 r. i obejmuje montaż ok. miliona liczników zdalnego odczytu do końca 2028 roku, zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne.

W ramach realizowanej obecnie Fazy I, Stoen Operator osiągnie pierwszy kamień milowy i do końca 2023 roku zamontuje inteligentne liczniki u 15 proc. odbiorców końcowych. Spółka ma obecnie zainstalowanych około 80 tys. tego typu urządzeń.

Faza I obejmuje instalację jeszcze ok. 150 tys. liczników i zgodnie z planami ma być ukończona w połowie 2024 roku. Montowane w tej fazie rozwiązania bazują na technologii G3 PLC IDIS z opcją komunikacji zastępczej LTE. Za realizację tych prac odpowiedzialne jest konsorcjum Esmetric i Elgama Elektronica.

Program AMI zakłada realizację ustawowego celu instalacji urządzeń zdalnego odczytu u 80% odbiorców do 2028. Aby osiągnąć ten cel, z początkiem 2023 Stoen Operator powołał Program AMI.

W jego skład wchodzi ponad 11 projektów i inicjatyw obejmujących min. wdrożenia nowych systemów, optymalizację procesów czy przystosowanie infrastruktury do przetwarzania dużej ilości danych.

Jednym z działań w ramach Programu AMI jest instalacja liczników zdalnego odczytu. Projekt ten został podzielony na trzy Fazy, z czego Faza I jest w realizacji od 2022 roku. Faza II rozpocznie się wraz z dostawami pierwszych urządzeń w 2024 roku, a Faza III będzie realizowana od 2027 roku.

Stoen Operator zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej w Warszawie i jej bliskich okolicach. Spółka posiada ok. 1,1 mln klientów.