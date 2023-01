45 budynków zostało włączonych do sieci ciepłowniczej. PGE Toruń podsumowała 2022 rok

45 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło około 7 MW zostało przyłączonych w 2022 roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń. Połowa z nich to nowo powstałe obiekty, pozostałe to budynki właścicieli chcących zmienić ogrzewanie na ciepło sieciowe - podała spółka.

PGE Toruń należąca do PGE Energia Ciepła podsumowując 2022 rok, podała, że w tym okresie do sieci ciepłowniczej spółki zostało przyłączonych 45 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło około 7 MW.

Spółka poinformowała, że w 2022 roku ciepło sieciowe popłynęło m.in. do kolejnych budynków mieszkalnych na toruńskim osiedlu Jar, do budynku administracyjno-warsztatowego PKP i Nowoczesnego Parku Handlowego.

- W ostatnich 5 latach wybudowaliśmy 12 kilometrów sieci ciepłowniczej, a 17 kilometrów ciepłociągów zmodernizowaliśmy i to niemalże we wszystkich rejonach prawobrzeżnej części Torunia. W tym okresie właściciele aż 350 budynków zaufali nam, decydując się na korzystanie z ciepła sieciowego w swoich obiektach – stwierdził Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń, cytowany w komunikacie.

PGE Toruń podała też, że łącznie w ramach zeszłorocznych prac modernizacyjno-inwestycyjnych powstało 5,3 km ciepłociągów i przyłączy cieplnych. W 2022 roku w ramach rozbudowy sieci ciepłowniczej powstał nowy ciepłociąg do planowanego toruńskiego osiedla na Dębowej Górze oraz sieć ciepłownicza na ul. Przelot (od ronda imienia Bohaterów Zadwórza), do której zostaną przyłączone hale magazynowo-produkcyjne.

- Budowane ciepłociągi na nowych terenach to odpowiedź na rozwój miasta i powstawanie nowych osiedli w Toruniu. Nowe sieci ciepłownicze to możliwość przyłączenia do systemu ciepłowniczego kolejnych budynków. A to jest doskonały sposób na ochronę powietrza i zdrowia mieszkańców, gdyż ciepło sieciowe jest jednym z najlepszych sposobów ograniczenia zanieczyszczeń w mieście – dodał Robert Kowalski.

PGE Toruń to producent ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Spółka jest właścicielem sieci ciepłowniczej o długości 270 km i dostarcza ciepło do ponad 100 tys. mieszkańców, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, zaspokajając, jak wylicza, około 60 proc. potrzeb cieplnych Torunia.