5 sposobów na oszczędność energii

Rachunki za prąd to jedno z większych obciążeń budżetu przeciętnego Polaka. Będzie znacznie drożej, dlatego warto przyjrzeć się sposobom na oszczędności energii elektrycznej.

Dofinansowanie budowy domu

Średnie koszty zainstalowania fotowoltaiki mieszczą się w przedziale od 15 000 do 25 000 zł. Pamiętajmy też, że możemy dostać dofinansowanie z programów centralnych i lokalnych. Średnio zwrot kosztów uzyskamy po 10 latach, potem korzystamy z „darmowego" prądu.Mamy też programy dofinansowania budowy domu, z których korzystać mogą przede wszystkim osoby, planujące budowę energooszczędnego domu o niskim zużyciu energii, domu pasywnego czy modernizację zbudowanego wcześniej domu. Dotacje mają zachęcić do budownictwa, które wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, jednocześnie jest przyjazne środowisku naturalnemu. Co istotne, nowe budynki muszą wypełniać normy dyrektywy unijnej, jej przepisy obowiązują w Polsce od tego roku. Najważniejsze ich założenie to wymóg niemal zerowego zużycia energii.Osoby, które planują budowę domu, warto by zastanowiły się, czy nie poczekać na uruchomienie programu Mieszkanie bez wkładu własnego zawartego w planie Nowy Ład. Jeszcze w 2021 r. ma być udzielane dofinansowanie na budowę domu dla młodych małżeństw i dla rodzin wielodzietnych. Dotacja ma wynieść do 145 000 zł.