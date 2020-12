6 mld zł. Tyle jest wart polski rynek fotowoltaicznych mikroinstalacji

Rok 2020 to szybki rozwój fotowoltaiki w Polsce. Według szacunków Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV na koniec 2020 r. udział mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym przekroczy 5 proc., a wartość rynku mikroinstalacji sięgnie 6 mld zł.

Z wyliczeń Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV wynika, że na polskim rynku fotowoltaiki dominuje segment mikroinstalacji.





W pierwszym półroczu 2020 r. liczba nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych wyniosła 112 420, a ich łączna moc - 774,1 MW. Moc mikroinstalacji zainstalowanych w pierwszym półroczu 2020 r. jest niemal o 13 proc. większa niż przyłączonych w całym 2019 r.



Łącznie pod koniec pierwszego półrocza 2020 skumulowana liczba mikroinstalacji sięgnęła 274 475 sztuk. Oznacza to, że średnio co 21 budynek w Polsce jest wyposażony w przydomowy system fotowoltaiczny!

Sumarycznie, w całym 2020 r. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej szacuje wzrost liczby mikroinstalacji na około 213 tys. (moy niemal 1,5 GW).Potencjał produkcji energii z mikroinstalacji pod koniec pierwszego półrocza 2020 wyniósł 1,71 TWh. Do obliczeń przyjęto wskaźnik uzysku na poziomie 945 MWh z każdego MWp zainstalowanej mocy. Potencjał rocznej produkcji energii z mikroinstalacji stanowi niewiele ponad 1/100 wartości produkcji energii elektrycznej w 2019 r.Na podstawie danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) krajowe zużycie energii elektrycznej w 2020 r. oszacowano na 162,56 TWh. Biorąc pod uwagę roczny potencjał produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, udział w pokryciu zapotrzebowania na energię wyniósł 1,46 proc., co stanowiłoby niemal trzykrotny wzrost w stosunku do udziału z końca 2019 r.Pod koniec 2020 r. moc systemu elektroenergetycznego w Polsce osiągnie poziom około 48,4 GW.Oznacza to utrzymanie się tendencji wzrostowej z ostatnich 8 lat. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej szacuje, że pod koniec 2020 r. udział mikroinstalacji słonecznych w całej mocy zainstalowanej będzie się kształtował na poziomie 5,19 proc.

W 2020 r. szacowany koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji fotowoltaicznej spadł o 25 zł względem roku 2019 i wyniósł 4100 zł netto za 1 kWp. W przypadku małych, średnich i dużych systemów fotowoltaicznych koszt ten wyniósł 2750 zł za 1 kWp.W pierwszym półroczu 2020 możemy zaobserwować wzrost udziału małych, średnich i dużych instalacji w strukturze mocy zainstalowanej we wszystkich instalacjach PV w Polsce - w zestawieniu z rokiem 2019.Wynika to z przyłączenia farm fotowoltaicznych z dużych aukcji z roku 2018 i 2019. W tegorocznych statystykach przyłączonych farm widnieją projekty, które brały udział w dużych aukcjach OZE z 2018 i 2019 r. W poprzednich latach udział małych, średnich i dużych farm fotowoltaicznych był mniejszy, ponieważ w pierwszych aukcjach bardzo dużo projektów nie zrealizowano.Pod koniec 2019 r. procentowy udział mikroinstalacji oraz instalacji powyżej 50 kW w skumulowanej mocy wszystkich systemów fotowoltaicznych pozostał na podobnym poziomie, jak na koniec roku 2018.W porównaniu do roku 2019 r., w pierwszej połowie 2020 r. wzrósł udział małych, średnich i dużych systemów PV. Wpłynęło to na strukturę skumulowanej mocy zainstalowanej we wszystkich instalacjach PV w Polsce - udział wspomnianych systemów PV wzrósł z 20,9 proc. do 22,3 proc. ogólnej skumulowanej mocy PV zainstalowanej w Polsce.Najwięcej mikroinstalacji przyłączono w obszarze działania PGE Dystrybucja - ich łączna moc wyniosła 273 MWp.Na kolejnym miejscu znajduje się Tauron Dystrybucja z 235 MWp, następnie Energa Operator (143,1 MWp), Enea Operator (105,4 MWp), Innogy (4,4 MWp) oraz pozostali operatorzy, których moc przyłączona w mikroinstalacjach w pierwszym półroczu 2020 została oszacowana na 13,2 MWp.Sumarycznie: pod koniec czerwca 2020 r. największa skumulowana moc mikroinstalacji pracowała na terenie PGE - było to 103 608 mikroinstalacji o mocy 644,6 MWp.