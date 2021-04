6 mln elektronicznych faktur wystawił w ubiegłym roku Tauron

Blisko 6 milionów elektronicznych faktur wystawił w 2020 r. Tauron. Dzięki temu do klientów nie trafiła korespondencja papierowa, której produkcja pochłonęłaby około 450 drzew – poinformowała spółka w przypadającym w czwartek Dniu Ziemi.

"W ubiegłym roku Tauron wystawił blisko 6 milionów e-faktur w segmencie gospodarstw domowych. To rozwiązanie nie tylko proekologiczne, ale także proklienckie, bo jak wynika z badań marki, odbiorcy chwalą sobie taką formę otrzymywania rozliczeń" - powiedział rzecznik prasowy Tauron Polska Energia Łukasz Zimnoch.

Klienci zapytani o główne powody korzystania z e-faktury wskazują na wygodę tego rozwiązania - 56 proc., łatwość dostępu do dokumentów - 23 proc. oraz redukcję zużycia papieru - 21 proc. 67 proc. ankietowanych zadeklarowało, że podczas podejmowania codziennych decyzji bierze pod uwagę ich wpływ na środowisko, a niemal co czwarty z badanych (24 proc.) zgodził się z twierdzeniem, że ochrona środowiska to ważny temat, choć nie zawsze wiadomo, co dokładnie powinno się zrobić, żeby działać ekologicznie.

Badanie przeprowadzono w Strefie Opinii - na platformie do komunikacji z klientami, ulokowanej w serwisie obsługowym Mój Tauron, gdzie mają dostęp do swoich rozliczeń w wersji online, na bieżąco mogą także kontrolować stan płatności, podać odczyt licznika czy skontaktować się z firmą za pośrednictwem wiadomości.

"Zielony Zwrot Taurona to nie tylko wielkie inwestycje w farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne, ale również codzienne ekologiczne decyzje konsumentów. Promujemy rozwiązania, które sprzyjają środowisku i jednocześnie są oceniane przez klientów jako wygodne i wspierające ich w codziennym życiu" - podkreślił Łukasz Zimnoch.

Klientów zapytano także o to, co uważają za najlepszą gratyfikację za przejście na e-fakturę. 86 proc. wskazało na rabat w postaci zwrotu za prąd. Dlatego teraz klienci firmy, którzy aktywują e-fakturę w serwisie Mój Tauron, otrzymają bonus o wartości 30 zł. Kwota zostanie zaksięgowana na ich koncie rozliczeniowym. Akcja trwa do końca czerwca.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii.