60-lecie Elektrowni Wodnej Myczkowce na Podkarpaciu

Elektrownia Wodna Myczkowce w Zwierzyniu, która wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce (Grupa PGE), obchodzi okrągłą, 60. rocznicę istnienia zakładu.

Do pomysłu wrócono w 1934 r., a cztery lata później przystąpiono do prac przy budowie zapory. Wybuch wojny na ponad dekadę przerwał jednak wszelkie plany. Dopiero w 1951 r., kiedy na mocy umowy o zmianie przebiegu granic, do Polski włączono tereny na prawym brzegu Sanu, możliwy był powrót do przedwojennych projektów. Ważnym argumentem za szybką budową zapory była m.in. konieczność ochrony mieszkańców przed powodziami powodowanymi przez regularnie wylewającą rzeką San.Budowę rozpoczęto w 1956 r. i po czterech latach oddano do eksploatacji zaporę o wysokości 17,5 m i długości 460 m, która – spiętrzając wody Sanu – utworzyła tzw. Jezioro Myczkowieckie. Obecnie pełni ono funkcję zbiornika wyrównawczego dla elektrowni wodnej w Solinie.W zeszłym roku Elektrownia Wodna Myczkowce wyprodukowała ponad 34 GWh energii elektrycznej, co pozwoliło zaspokoić potrzeby energetyczne przeszło 15 tysięcy gospodarstw domowych.