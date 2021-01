647 uwag do nowelizacji ustawy o elektromobilności

12 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne organizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt nowelizacji budzi duże zainteresowanie, wpłynęło do niego 647 poprawek złożonych przez organizacje pozarządowe, samorządy i organizacje branżowe.

Złe decyzje i sygnały

LPG i CNG nie są czyste

- Pozostawianie decyzji gminom bez wprowadzenia krajowej klasyfikacji stref spowoduje chaos i sprawi, że przemieszczanie się po Polsce będzie utrudnione. Efektem takich zapisów byłaby sytuacja, w której w każdej gminie ze strefą czystego transportu funkcjonowałaby strefa oparta o inne normy. Z punktu widzenia obywatela to złe rozwiązanie, przed wjazdem do każdej strefy czystego transportu kierowcy mieliby studiować szczegółowe informacje na znakach umieszczanych na wjeździe do strefy. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ogólnokrajowej klasyfikacji stref. W tym przypadku to gminy podejmowałaby decyzje jaką klasę strefy i kiedy ustanowić - podpowiada Jacek Mizak.Ministerstwo podtrzymało zapowiedź pozostawienia gminom decyzji co do wyłączenia mieszkańców z obostrzeń obowiązujących w strefach czystego transportu.- To zła decyzja ministerstwa, badania prowadzone np. w Krakowie pokazują, że za emisje spalin w 60 proc. odpowiadają pojazdy mieszkańców. Ich wyłączenie z przepisów o strefach czystego transportu sprawi, że nowelizacja ustawy nie stworzy realnych stref czystego transportu. Utrzymanie otwartego katalogu wyłączeń spowoduje, ze Strefy Czystego Powietrza będą tylko tytularne. FPPE wraz z naszymi partnerami będzie nadal przekonywać do zmian w tej kwestii - ocenia Rafał Bajczuk.Ustawodawca podtrzymał propozycję wpisania do ustawy szerokiego katalogu wykluczeń także dla innych grup – przedsiębiorców.- To bardzo zły sygnał. Otwarty katalog wyłączeń, który może być dowolnie kształtowany przez gminę spowoduje presję różnych grup właścicieli i użytkowników pojazdów na samorządy. Przykład Krakowa, gdzie na skutek maksymalnego poszerzenia katalogu wyłączeń w praktyce każdy mógł wjechać dowolnym pojazdem o każdej porze, dobitnie pokazuje że to nie jest dobry pomysł - wskazuje Jacek Mizak.Propozycje FPPE osiągnęły połowiczny sukces w kwestii pojazdów z napędem gazowym. Ministerstwo zapowiedziało, że pojazdy z instalacją LPG nie będą miały możliwości wjazdu do strefy na zasadach jak pojazdy z napędem elektrycznym czy wodorowym. Utrzymało natomiast propozycję wpuszczania do stref czystego transportu pojazdów zasilanych gazem ziemnym.- Cieszymy się z decyzji o wyłączeniu pojazdów LPG, w pierwotnej wersji ustawy do stref czystego transportu mógłby wjechać np. 25 letni samochód z takim napędem. Wykluczenie pojazdów z instalacją LPG zbliża nas do stworzenia przepisów organizujących strefę czystego transportu. Naszym zdaniem również pojazdy zasilane gazem ziemnym powinny być traktowane tak samo jak pojazdy zasilane etyliną czy olejem napędowym, zgodnie ze spełnianą normą emisyjną Euro - komentuje Jacek Mizak.Zwraca uwagę, że gaz ziemny jest paliwem kopalnym, jego spalanie generuje emisje pyłów, pojazdy na gaz przyczyniają się też do emisji gazów cieplarnianych.- Podtrzymanie propozycji wpuszczania do stref czystego transportu pojazdów na CNG zaprzecza idei stref. Badania i raporty międzynarodowych organizacji jednoznacznie potwierdzają, że pojazdy na CNG emitują duże ilości mikrocząstek szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia. Jestem przekonany, że w negatywnym scenariuszu, kiedy takie wyłączenie pojawi się w ustawie, w kolejnej nowelizacji znajdą się przepisy zakazujące wjazdu do stref czystego transportu dla pojazdów na gaz CNG. Wspieranie spalinowych pojazdów emitujących dużo mikrocząstek i gazów cieplarnianych to wyraz krótkowzroczności ministerstwa. Mam nadzieję, że uda się nam wpłynąć na zmianę tych propozycji w toku dalszych prac nad ustawą - ocenia Rafał Bajczuk.