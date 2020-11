70 mld zł - tyle będzie kosztować Polskę budowa elektrowni jądrowych

Budowa polskich elektrowni jądrowych będzie kosztowała ok. 30 mld dolarów, blisko połowa ma zostać poniesiona przez partnera a połowa przez Polskę, co daje 15 mld dolarów, czyli ok. 70 mld złotych - wylicza Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.