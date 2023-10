70 podmiotów współtworzy Centralną Dolinę Wodorową

Centralną Dolinę Wodorową im. Braci Łaszczyńskich powołano w czwartek w Kielcach. Celem Doliny jest rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. W działalność organizacji włączyło się ponad 70 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa, samorządy oraz ośrodki naukowe z całego kraju.

Uroczystość powołania Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich odbyła w czwartek w Kieleckim Centrum Kultury.

Dolina powstała na fundamentach Centralnego Klastra Wodorowego, który został zawiązany w lipcu 2022 roku z inicjatywy Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria.

Utworzona Centralna Dolina Wodorowa swym obszarem geograficznym będzie obejmować województwa świętokrzyskie, łódzkie, południowe Mazowsze oraz północne Podkarpacie.

List do uczestników uroczystości skierował premier Mateusz Morawiecki, podkreślił w nim, że Centralna Dolina Wodorowa "zawierając w sobie cały proces produkcji nowego paliwa, jego magazynowania i wykorzystania, stanowi nowoczesną odpowiedź na potrzeby rozwoju i zastosowania niskoemisyjnych źródeł energii".

- Jej działalność istotnie wpłynie na wzrost gospodarczy w województwach, które obejmuje. Centralna Dolina Wodorowa to zatem kolejny istotny krok w realizacji celów w Polskiej strategii wodorowej. Warto zauważyć, że Polska jest dziś trzecim w Unii Europejskiej, a piątym na świecie producentem wodoru, a prowadzone w naszym kraju projekty dolin wodorowych obejmują swoim zasięgiem niemal cały jego obszar - podkreślił szef rządu.

70 podmiotów wchodzi w skład Centralnej Doliny Wodorowej

- Dwa lata ciężkiej pracy podmiotów zrzeszających klaster wodorowy zostały uwieńczone powołaniem Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich. W jej skład wchodzi już ponad 70 podmiotów - zaznaczyła prezes organizacji Magdalena Szczukiewicz, która poinformowała, że w czwartek do projektu przyłączyły dwa znaczące podmioty: Główny Urząd Miar oraz Rolls-Royce SMR.

Celem doliny wodorowej jest m.in. rozwój energetyki jądrowej opartej o SMR

Cele Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich to: inwestycje w słoneczne i wiatrowe źródła energii odnawialnej o mocy 2 GW; inwestycje w elektrolizery do produkcji wodoru o mocy 250 MW; zastąpienie energetycznych bloków węglowych blokami gazowymi gotowymi do współspalania wodoru; transformacja energetyczna sektora wydobycia: wodór jako zielone paliwo w transporcie ciężkim; rozwój infrastruktury wodorowej w regionie poprzez produkcję wodoru, stacje do tankowania, kolej pasażerską oraz towarową, jak również transport miejski oparty na paliwie przyszłości; rozwój energetyki jądrowej opartej o technologię SMR.

W uroczystości powołania Centralnej Doliny Wodorowej wzięli udział przedstawiciele biznesu, samorządowcy i parlamentarzyści.