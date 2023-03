80 firm ma szanse zarobić na elektrowniach atomowych w Polsce

Blisko 80 polskich przedsiębiorstw w ostatnich 10 latach zrealizowało przynajmniej jeden projekt dla sektora jądrowego w innym kraju. Ministerstwo Klimatu przygotowuje nowy raport dotyczący obecności polskich firm w energetyce jądrowej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W latach 2016, 2019 i 2021 przygotowano katalogi podsumowujące działalność polskich firm w sektorze jądrowym na całym świecie.

Ministerstwo Klimatu zaczęło przygotowania do nowej edycji katalogu, która ma być gotowa w 2023 r.

W przypadku pierwszego reaktora jądrowego w Polsce minimum 40 proc. wartości projektu powinien wykonać polski przemysł. Przy kolejnych reaktorach te liczby powinny być większe.

O energetyce jądrowej i polskim wkładzie w budowę elektrowni jądrowych w Polsce będziemy rozmawiać podczas sesji w ramach ścieżki tematycznej "Energia i bezpieczeństwo" w czasie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26.04.2023 r.).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z rozwojem polskiego programu jądrowego przystępuje do aktualizacji katalogu polskich firm dla sektora jądrowego.

Minister Anna Moskwa wystosowała list do organizacji zrzeszających krajowych przedsiębiorców w celu pozyskania najaktualniejszych informacji do nowej edycji zestawienia „Polish industry for nuclear 2023”.

Firmy z odpowiednim doświadczeniem mają czas na składanie swoich zgłoszeń do 28 kwietnia 2023 r.

Rozwój energetyki jądrowej korzystny także dla polskiego przemysłu

Realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) w ramach przyjętej przez Radę Ministrów w lutym 2021 r. Polityki Energetycznej Polski 2040 (PEP2040) zakłada wprowadzenie do polskiego miksu energetycznego energetyki jądrowej poprzez wybudowanie 6-9 reaktorów lekkowodnych wielkoskalowych typu PWR (Pressurised water reactor) oraz SMR-ów w perspektywie 20 najbliższych lat.

- Oprócz bezsprzecznych korzyści, jakie niesie dla naszego kraju to źródło energii, takich jak zmniejszenie emisyjności polskiej energetyki i ogólnie gospodarki, we wdrożeniu energetyki jądrowej upatrujemy też dodatkowych korzyści dla naszego kraju, na przykład rozwoju nowych gałęzi przemysłu o wysokiej wartości dodanej. Włączenie krajowego przemysłu - w optymalnym i możliwie dużym zakresie - jest jednym z celów działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które jest odpowiedzialne za realizację tego programu - zapewnia resort klimatu.

Jednym z praktycznych narzędzi w ramach działań wspierających polski przemysł w procesie włączania się w globalne łańcuchy dostaw sektora jądrowego jest katalog „Polish industry for nuclear energy”.

Dokument ten prezentuje potencjał krajowych podmiotów w kontekście współpracy z zagranicznymi zleceniodawcami branży atomowej. Ostatnia edycja katalogu z 2021 r. przedstawia profil ponad 300 polskich przedsiębiorstw, z czego ponad 80 posiada już doświadczenia w realizacji minimum 1 projektu dla zagranicznych elektrowni w ostatniej dekadzie.

Wzorem poprzednich edycji katalogu (z 2016, 2019 i 2021 roku) dokument będzie intensywnie promowany przez Rząd RP na forach międzynarodowych: na licznych targach i wystawach przemysłowych (nie tylko dedykowanych ściśle energetyce jądrowej), wśród wszystkich dostawców technologii jądrowych oraz głównych podmiotów tego sektora na świecie.

Polskie firmy z doświadczeniem na trzech kontynentach

Niektóre polskie firmy realizowały tylko jeden lub kilka kontraktów, ale są także firmy, które miały wiele zleceń, co owocowało nawet 20-30 referencjami jądrowymi.

Polskie firmy pracowały w 25 krajach na trzech kontynentach, realizowały zadania w 44 elektrowniach jądrowych, 2 ośrodkach naukowo-badawczych i 2 zakładach produkcji paliwa jądrowego.

Nasze przedsiębiorstwa były obecne na budowie nowych elektrowni jądrowych oraz w trakcie ich remontów i modernizacji, pozwalających na wydłużenie czasu pracy. Rodzime firmy angażowały się również w rozbiórkę takich elektrowni.

Polskie firmy pojawiły się w większości elektrowni jądrowych w UE i w innych obiektach jądrowych, a także w sektorze jądrowym w Ukrainie, Białorusi, Turcji, Rosji, Kanadzie, Meksyku, Japonii, Indiach, Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Polskie firmy w łańcuchu dostaw międzynarodowych graczy

Polskie przedsiębiorstwa włączono w łańcuchy dostaw głównych firm sektora jądrowego, jak GE, EDF, Rosatom (teraz kontakty z rosyjskim koncernem zostały wstrzymane), Hitachi, Siemens, ABB, Schneider Electric, Buygue, Vinci etc. - na różnych poziomach kooperacji.

Kolejnych 25 firm z Polski pozostaje na zaawansowanym etapie przygotowań do realizacji projektów jądrowych, np. uzyskana jest certyfikacja dopuszczająca do realizacji projektów jądrowych.

Przeszło 220 polskich przedsiębiorstw i polskich oddziałów międzynarodowych koncernów posiada wystarczające kompetencje do możliwie szybkiego wejścia w światowe łańcuchy dostaw sektora jądrowego.

Spodziewane korzyści z dużego zaangażowania krajowego przemysłu w projekty jądrowe są liczne.

- To rozbudowany portfel zamówień i dodatkowe zlecenia dla krajowych przedsiębiorstw. To będą zlecenia trudne, ale o wyższej rentowności niż w energetyce konwencjonalnej i w innych branżach - zapewnia Andrzej Sidło z Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zwraca uwagę, że projekty w energetyce jądrowej są bardziej zaawansowane technologicznie i organizacyjnie w porównaniu z energetyką konwencjonalną, petrochemią czy morską energetyką wiatrową.

Do tego dochodzi długi horyzont czasowy realizowanych projektów, czyli ok. 3-5 lat i więcej, co pozwoli danej firmie optymalnie alokować zasoby własne: kadrowe, sprzętowe i finansowe.

Sektor jądrowy przepustką do innych zaawansowanych branż

- Uczestnictwo w projektach energetyki jądrowej wymusi podniesienie ogólnego poziomu jakości w kierunku realizacji prac w jeszcze trudniejszych sektorach, jak przemysł lotniczy i kosmiczny - zapewnia Andrzej Sidło.

I zwraca tu uwagę na przykład firmy Limatherm Sensor z Limanowej. Spółka ta próbowała wejść do sektora energetyki jądrowej, a z czasem zaczęła realizować zlecenia w sektorze kosmicznym, jej urządzenia są montowane na niektórych satelitach. Z punktu wymagań np. klasy czystości sektor kosmiczny jest znacznie bardziej wymagający niż energetyka jądrowa.

Z rozwoju przemysłu jądrowego płyną również ogólne korzyści makroekonomiczne, jak wpływy podatkowe.

- Polski przemysł ma wystarczające kompetencje do realizacji większości prac w dziedzinie dostaw i usług w obszarze wyspy konwencjonalnej oraz wyspy turbinowej i generatora. To m.in. prace ziemne, budowlane, montaż rurociągów, HVAC (branża inżynierii zajmująca się ogrzewaniem - heating, wentylacją - ventilation, klimatyzacją - air conditioning - przyp. red.) oraz zadania elektryczne. Określone komponenty tzw. wyspy jądrowej pozostają w zasięgu polskiego przemysłu, jednakże zaangażowanie w ten obszar wymaga dodatkowych przygotowań oraz inwestycji - ocenia Andrzej Sidło.