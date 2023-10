84 mln zł z NFOŚiGW na wymianę liczników energii elektrycznej przez PGE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW ) przyznał 84 mln zł dotacji na wymianę u odbiorców PGE Dystrybucja liczników energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu - poinformowała w piątek PGE.

PGE otrzyma dotację w wysokości 58 pro. kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 144 mln zł, na montaż 365 tys. liczników zdalnego odczytu. Program obejmuje 151 tys. liczników jednofazowych i 214 tys. liczników trójfazowych, z planowanym zakończeniem do marca 2024 r.

Liczniki zdalnego odczytu będą również umożliwiać bieżące monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii, a klientom pozwoli na płacenie za rzeczywiste zużycie energii zamiast prognozowanych rachunków. PGE Dystrybucja ma zamiar zainstalować liczniki zdalnego odczytu u wszystkich klientów do lipca 2031 r.

Dotacja pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego w ramach Programu "Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna". Instalacja liczników zdalnego odczytu umożliwi klientom m.in. bieżącą kontrolę zużycia energii elektrycznej czy zdalne wybieranie optymalnych taryf.

365 tys. liczników do wymiany. Termin realizacji - marzec 2024 r.

Jak podkreśliła PGE, dotacja z NFOŚiGW pokryje 58 proc. kosztów kwalifikowanych szacowanego na 144 mln zł programu montażu u odbiorców przez PGE Dystrybucja 365 tys. liczników zdalnego odczytu - 151 tys. liczników jednofazowych oraz blisko 214 tys. trójfazowych. Zakończenie tej inwestycji zaplanowane jest do marca 2024 r. Dotacja pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego, z Programu "Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna".

Jak podkreśla prezes PGE Wojciech Dąbrowski, instalacja inteligentnych liczników umożliwi odbiorcom bieżącą kontrolę zużycia energii elektrycznej, dzięki czemu będą mogli zdalnie wybierać taryfę optymalną dla swoich potrzeb. "Cyfryzacja sieci dystrybucyjnej, w tym instalacja Liczników Zdalnego Odczytu pozwoli na ocenę w czasie rzeczywistym parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i szybką identyfikację ewentualnych awarii. Poprawi to bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców" - dodał Dąbrowski, cytowany w komunikacie PGE.

Zmiana przyniesie nowe możliwości zarządzania i poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

Jak zaznaczył wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, zdalny odczyt to wygoda dla odbiorców, ale także jeden z elementów transformacji energetycznej. "Poza zdalnym pomiarem w czasie rzeczywistym, eliminującym ryzyko ewentualnych błędów odczytowych, pozwalają m.in. na bieżące monitorowanie i lepsze zarządzanie zużyciem energii" - zaznaczył Michalski, cytowany w komunikacie.

Liczniki zdalnego odczytu umożliwiają m.in. kontrolę bieżącego zużycia energii w okresach godzinowych, możliwe będzie rozliczanie się za rzeczywiste zużycie energii, zamiast opłacania prognozowanych rachunków - zaznacza prezes PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, możliwy będzie wgląd do szczegółowych danych o własnym zużyciu energii - podkreślił Kwasek.

Zgodnie z przyjętym przez PGE harmonogramem, wszyscy klienci PGE Dystrybucja mają mieć liczniki zdalnego odczytu do lipca 2031 r. Jak zaznacza dystrybutor, większość instalacji nowych urządzeń będzie powiązana z tzw. wymianami legalizacyjnymi liczników wykonywanymi w związku z upływem ważności ich cech legalizacyjnych lub oceny zgodności.

PGE Dystrybucja to należący do Grupy PGE operator systemu dystrybucyjnego (DSO) energii elektrycznej, działający w centralnej i środkowej Polsce. Obsługuje ok. 5,5 mln klientów.