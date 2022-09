85 proc. Polaków popiera rozwój elektrowni wiatrowych

85 proc. Polaków popiera rozwój i budowę nowych elektrowni wiatrowych. Pozytywny stosunek wyrażają mieszkańcy wsi, a także dużych i średnich miast - podała w poniedziałek firma Eurowind Energy.

Jako główne zalety energii wiatrowej ankietowani wskazują to, że wiatr jest źródłem energii, które nigdy się nie wyczerpie (57,8 proc.).

Kolejną zaletą jest fakt, iż turbiny wiatrowe nie zanieczyszczają środowiska naturalnego (46,4 proc.).

Ważny jest też fakt, że farmy wiatrowe są oszczędne w porównaniu z paliwami kopalnymi przez pominięcie procesów ich wydobywania oraz późniejszego transportu (36,9 proc.).

Agencja badawcza SW Research na zlecenie firmy Eurowind Energy, spółki z sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), zapytała Polaków o ich stosunek do rozwoju i budowy farm wiatrowych. Wynika z niego, że 85 proc. Polaków popiera rozwój i budowę nowych elektrowni wiatrowych - poinformowała w poniedziałek Eurowind Energy. Przeciwko farmom wiatrowym jest "niewiele ponad 4 proc." ankietowanych.

Jako główne zalety energii wiatrowej ankietowani wskazują to, że wiatr jest źródłem energii, które nigdy się nie wyczerpie (57,8 proc.) fakt, iż turbiny wiatrowe nie zanieczyszczają środowiska naturalnego (46,4 proc.), oraz że farmy wiatrowe są oszczędne w porównaniu z paliwami kopalnymi przez pominięcie procesów ich wydobywania oraz późniejszego transportu (36,9 proc.).

"Ponad 58 proc. respondentów stwierdziło, iż pół roku temu ich nastawienie do farm wiatrowych nie było tak optymistyczne" - wskazano w informacji prasowej. Zaledwie 8,5 proc. zmieniło zdanie na negatywne i nie popiera budowy oraz rozwoju farm wiatrowych - dodano.

Eurowind Energy podkreślił, że największa zmiana przekonań zaszła w grupie respondentów powyżej 50 rż. - prawie 62 proc. z nich deklaruje, iż zmienili nastawienie do energii pozyskiwanej z wiatru w ostatnich miesiącach. "Zapewne ma to związek z tym, iż to właśnie osoby starsze najbardziej odczuwają rosnące w zawrotnym tempie ceny energii" - wskazano. Pozytywny stosunek do rozwoju farm wiatrowych deklarują zarówno mieszkańcy wsi (84,4 proc.), jak i średnich (86,8 proc.) i dużych (78 proc.) miast.

Badanie wykonane metodą CAWI zostało przeprowadzone w dniach 16-18 sierpnia 2022 na próbie 839 osób.

Eurowind Energy to firma z sektora OZE z siedzibą w Hobro (Dania). Spółka posiada oddziały w 14 krajach Europy i Stanach Zjednoczonych.

